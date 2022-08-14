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https://arabic.sputniknews.com/20220814/وزيرة-الثقافة-المصرية-تعلن-إرجاء-افتتاح-مهرجان-القلعة-الدولي-3-أيام-جراء-حادث-كنيسة-أبو-سيفين-1066401220.html
وزيرة الثقافة المصرية تعلن إرجاء افتتاح مهرجان القلعة الدولي 3 أيام جراء حادث كنيسة أبو سيفين
وزيرة الثقافة المصرية تعلن إرجاء افتتاح مهرجان القلعة الدولي 3 أيام جراء حادث كنيسة أبو سيفين
قررت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني "إرجاء افتتاح فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، والذي كان من المقرر انطلاقه... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T16:54+0000
2022-08-14T16:54+0000
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وقالت الكيلاني، في بيان لها، إنها "قررت تأجيل انطلاق المهرجان لمدة ثلاثة أيام، تضامناً مع ما يمر به الوطن جراء الحادث الأليم بكنيسة أبو سيفين".ونعت وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، "شهداء الوطن الذين صعدت أرواحهم إلى السماوات العُلى، إثر الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بكنيسة "أبو سيفين" بالجيزة".وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.
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وزيرة الثقافة المصرية تعلن إرجاء افتتاح مهرجان القلعة الدولي 3 أيام جراء حادث كنيسة أبو سيفين

16:54 GMT 14.08.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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قررت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني "إرجاء افتتاح فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، والذي كان من المقرر انطلاقه مساء اليوم الأحد".
وقالت الكيلاني، في بيان لها، إنها "قررت تأجيل انطلاق المهرجان لمدة ثلاثة أيام، تضامناً مع ما يمر به الوطن جراء الحادث الأليم بكنيسة أبو سيفين".
ونعت وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، "شهداء الوطن الذين صعدت أرواحهم إلى السماوات العُلى، إثر الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بكنيسة "أبو سيفين" بالجيزة".
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.
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