https://arabic.sputniknews.com/20220814/وكالة-الوليد-بن-طلال-استثمر-500-مليون-دولار-في-روسيا-تزامنا-مع-بدء-العملية-العسكرية-1066396473.html
وكالة: الوليد بن طلال استثمر 500 مليون دولار في روسيا تزامنا مع بدء العملية العسكرية
وكالة: الوليد بن طلال استثمر 500 مليون دولار في روسيا تزامنا مع بدء العملية العسكرية
استثمر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أكثر من 500 مليون دولار في شركات روسية، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:49+0000
2022-08-14T14:49+0000
2022-08-14T14:49+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049960220_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_867d7474de43aa3a8447891b7f53fd1a.jpg
ووفقا لإفصاحات أمام البورصة، حصلت شركته "المملكة القابضة للاستثمار" على إيصالات إيداع (أوراق مالية) صادرة عن شركات "غازبروم" و"لوك أويل" و"روسنفط" في فبراير/ شباط، بحسب وكالة "بلومبيرغ".بدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية المدنيين في دونباس واحتواء تهديدات كييف لموسكو في 24 فبراير. لم تحدد الوثائق تواريخ محددة للاستثمارات ولم ترد الشركة السعودية على ما إذا كانت لا تزال تمتلك هذه الإيداعات لها.الوليد، الذي كان جده مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة، هو واحد من أغنى الرجال في البلاد وأكثر المستثمرين الدوليين شهرة.استثمرت "المملكة القابضة" 1.37 مليار ريال (365 مليون دولار) في إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة غازبروم في فبراير، وهي أكبر حصة من تلك التي تم الكشف عنها حتى الآن هذا العام.كما استثمرت 196 مليون ريال في إيصالات الإيداع العالمية لشركة "روسنفط" في نفس الشهر، و410 ملايين ريال في إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة "لوك أويل" بين فبراير ومارس/ آذار.استثمرت "المملكة القابضة" كذلك 3.4 مليار دولار في الأسهم العالمية وإيصالات الإيداع منذ عام 2020، بناء على الوثائق، وهو جهد نادر من الإفصاح من قبل الشركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/شركة-إماراتية-توقف-استثماراتها-في-روسيا-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1060571109.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049960220_252:0:2500:1686_1920x0_80_0_0_297859444f52f542917365e06915ea05.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار السعودية اليوم
وكالة: الوليد بن طلال استثمر 500 مليون دولار في روسيا تزامنا مع بدء العملية العسكرية
تابعنا عبر
استثمر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أكثر من 500 مليون دولار في شركات روسية، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ووفقا لإفصاحات أمام البورصة، حصلت شركته "المملكة القابضة للاستثمار" على إيصالات إيداع (أوراق مالية) صادرة عن شركات "غازبروم" و"لوك أويل" و"روسنفط" في فبراير/ شباط، بحسب وكالة
"بلومبيرغ".
بدأت العملية العسكرية الروسية
الخاصة في أوكرانيا لحماية المدنيين في دونباس واحتواء تهديدات كييف لموسكو في 24 فبراير. لم تحدد الوثائق تواريخ محددة للاستثمارات ولم ترد الشركة السعودية على ما إذا كانت لا تزال تمتلك هذه الإيداعات لها.
الوليد، الذي كان جده مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة، هو واحد من أغنى الرجال في البلاد وأكثر المستثمرين الدوليين شهرة.
استثمرت "المملكة القابضة" 1.37 مليار ريال (365 مليون دولار) في إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة غازبروم في فبراير، وهي أكبر حصة من تلك التي تم الكشف عنها حتى الآن هذا العام.
كما استثمرت 196 مليون ريال في إيصالات الإيداع العالمية لشركة "روسنفط" في نفس الشهر، و410 ملايين ريال في إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة "لوك أويل" بين فبراير ومارس/ آذار.
استثمرت "المملكة القابضة" كذلك 3.4 مليار دولار في الأسهم العالمية وإيصالات الإيداع منذ عام 2020، بناء على الوثائق، وهو جهد نادر من الإفصاح من قبل الشركة.