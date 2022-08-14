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https://arabic.sputniknews.com/20220814/وكيل-أعمال-سلمان-رشدي-يؤكد-قدرته-على-الكلام-بعد-رفع-جهاز-التنفس-1066381848.html
وكيل أعمال سلمان رشدي يؤكد قدرته على الكلام بعد رفع جهاز التنفس
وكيل أعمال سلمان رشدي يؤكد قدرته على الكلام بعد رفع جهاز التنفس
كشف أندرو وايلي، وكيل أعمال الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي سلمان رشدي، آخر تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي في غرب مدينة... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T08:22+0000
2022-08-14T08:22+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم الأحد، عن وكيل أعماله أن سلمان رشدي أصبح قادرا على الكلام بعد رفع جهاز التنفس عنه.وكتب المؤلف آتيش تيسير، في تغريدة له مساء السبت، أن رشدي أصبح "قادرا على الحديث والمزاح"، مؤكدا إزالة جهاز التنفس الصناعي عنه.وكان وكيل رشدي قد ذكر أمس السبت أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه. ومن المرجح أن يفقد سلمان رشدي عينه المصابة، بحسب الوكالة.ويوم الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.وقالت شرطة مدينة نيويورك إن رشدي أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.وانتُخب رشدي بصفته عضوا للجمعية الملكية للأدب في عام 1983، وهي المنظمة الأدبية العليا على مستوى سائر المملكة المتّحدة. قُلّد رشدي وسام الفنون والآداب الفرنسي في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1999.ومُنح رشدي لقب فارس على يد الملكة إليزابيث الثانية بسبب خدماته في الأدب في شهر يونيو/حزيران من عام 2007. صنّفته صحيفة "ذا تايمز" في المرتبة 13 ضمن قائمتها لأفضل 50 كاتبًا بريطانيًا منذ عام 1945 خلال عام 2008.
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أخبار أفغانستان اليوم

وكيل أعمال سلمان رشدي يؤكد قدرته على الكلام بعد رفع جهاز التنفس

08:22 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي
الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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كشف أندرو وايلي، وكيل أعمال الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي سلمان رشدي، آخر تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي في غرب مدينة نيويورك ‏الأمريكية.
نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم الأحد، عن وكيل أعماله أن سلمان رشدي أصبح قادرا على الكلام بعد رفع جهاز التنفس عنه.
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وكتب المؤلف آتيش تيسير، في تغريدة له مساء السبت، أن رشدي أصبح "قادرا على الحديث والمزاح"، مؤكدا إزالة جهاز التنفس الصناعي عنه.
وكان وكيل رشدي قد ذكر أمس السبت أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه. ومن المرجح أن يفقد سلمان رشدي عينه المصابة، بحسب الوكالة.
ويوم الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.
وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.
ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.
وقالت شرطة مدينة نيويورك إن رشدي أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.
وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.
وانتُخب رشدي بصفته عضوا للجمعية الملكية للأدب في عام 1983، وهي المنظمة الأدبية العليا على مستوى سائر المملكة المتّحدة. قُلّد رشدي وسام الفنون والآداب الفرنسي في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1999.
ومُنح رشدي لقب فارس على يد الملكة إليزابيث الثانية بسبب خدماته في الأدب في شهر يونيو/حزيران من عام 2007. صنّفته صحيفة "ذا تايمز" في المرتبة 13 ضمن قائمتها لأفضل 50 كاتبًا بريطانيًا منذ عام 1945 خلال عام 2008.
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