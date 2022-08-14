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الجيش العراقي يشيد بمساندة فرنسا له في مواجهة "داعش"
الجيش العراقي يشيد بمساندة فرنسا له في مواجهة "داعش"
أشاد الجيش العراقي، اليوم الأحد، بمساندة فرنسا له في التصدي لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة). 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T10:02+0000
2022-08-14T10:02+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله استقبل بمكتبه المحلق العسكري الفرنسي الجديد، والملحق العسكري السابق في العراق.وأكد رئيس أركان الجيش العراقي عمق التعاون العسكري الذي يربط "البلدين الصديقين العراق وفرنسا".كما ثمن الدور الكبير الذي لعبته باريس ضمن التحالف الدولي في الوقوف مع بلده وشعبه في التصدي لداعش عبر تقديم الدعم اللوجستي والخبرات اللازمة للمؤسسة العسكرية العراقية.في الإطار ذاته، وجه رئيس أركان الجيش العراقي الشكر للملحق العسكري الفرنسي السابق، الذي انتهت مهام عمله بالعراق، على جهوده في تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-جديدة-لملاحقة-فلول-داعش-في-صلاح-الدين--1066000691.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

الجيش العراقي يشيد بمساندة فرنسا له في مواجهة "داعش"

10:02 GMT 14.08.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمنيانطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Photo / خلية الإعلام الأمني
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أشاد الجيش العراقي، اليوم الأحد، بمساندة فرنسا له في التصدي لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله استقبل بمكتبه المحلق العسكري الفرنسي الجديد، والملحق العسكري السابق في العراق.
وأكد رئيس أركان الجيش العراقي عمق التعاون العسكري الذي يربط "البلدين الصديقين العراق وفرنسا".
كما ثمن الدور الكبير الذي لعبته باريس ضمن التحالف الدولي في الوقوف مع بلده وشعبه في التصدي لداعش عبر تقديم الدعم اللوجستي والخبرات اللازمة للمؤسسة العسكرية العراقية.
في الإطار ذاته، وجه رئيس أركان الجيش العراقي الشكر للملحق العسكري الفرنسي السابق، الذي انتهت مهام عمله بالعراق، على جهوده في تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما.
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