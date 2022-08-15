https://arabic.sputniknews.com/20220815/إحدى-بوارج-الأسطول-الروسي-تدخل-قاعدة-عسكرية-بحرية-صينية-1066412104.html
إحدى بوارج الأسطول الروسي تدخل قاعدة عسكرية بحرية صينية
إحدى بوارج الأسطول الروسي تدخل قاعدة عسكرية بحرية صينية
أعلن مسؤول إعلامي في المنطقة العسكرية الشرقية وصول إحدى قطع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ إلى إحدى قواعد القوات البحرية الصينية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T04:28+0000
2022-08-15T04:28+0000
2022-08-15T04:28+0000
رصد عسكري
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وصرح إيليا كوليسنيكوف أن كورفيت "غرومكي" وصل إلى القاعدة العسكرية البحرية الصينية زينداو للمشاركة في مسابقة "كأس البحر" المندرجة في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2022.وتتضمن فعاليات مسابقة "كأس البحر" التي تنطلق في 15 أغسطس/آب وتستمر حتى 21 أغسطس القصف المدفعي على هدف بحري والقصف المدفعي على هدف جوي والقصف المدفعي على لغم بحري، ومواجهة حادث تسرب الماء، واستخدام وسائل النجاة، وتنفيذ إجراءات رسو السفينة.وتشارك 3 فرق تمثل روسيا والصين وفيتنام في المسابقة. ويضم الفريق الروسي حوالي 100 بحار.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إحدى بوارج الأسطول الروسي تدخل قاعدة عسكرية بحرية صينية
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أعلن مسؤول إعلامي في المنطقة العسكرية الشرقية وصول إحدى قطع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ إلى إحدى قواعد القوات البحرية الصينية.
وصرح
إيليا كوليسنيكوف أن كورفيت "غرومكي" وصل إلى القاعدة العسكرية البحرية الصينية زينداو للمشاركة في مسابقة "كأس البحر" المندرجة في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2022.
وتتضمن فعاليات مسابقة "كأس البحر" التي تنطلق في 15 أغسطس/آب وتستمر حتى 21 أغسطس القصف المدفعي على هدف بحري والقصف المدفعي على هدف جوي والقصف المدفعي على لغم بحري، ومواجهة حادث تسرب الماء، واستخدام وسائل النجاة، وتنفيذ إجراءات رسو السفينة.
وتشارك 3 فرق تمثل روسيا والصين وفيتنام في المسابقة. ويضم الفريق الروسي حوالي 100 بحار.