عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220815/ارتفاع-قتلى-الانفجار-داخل-مركز-تجاري-بالعاصمة-الأرمنية-إلى-5-أشخاص-1066411795.html
ارتفاع قتلى الانفجار داخل مركز تجاري بالعاصمة الأرمنية إلى 5 أشخاص
ارتفاع قتلى الانفجار داخل مركز تجاري بالعاصمة الأرمنية إلى 5 أشخاص
ارتفعت حصيلة قتلى انفجار ضخم في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان إلى 5 أشخاص. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T04:13+0000
2022-08-15T04:13+0000
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066411524_0:0:3343:1881_1920x0_80_0_0_f940c7d89db4e1b77b6cfdf791cf35af.jpg
وكتب الناطق باسم وزارة الطوارئ الأرمنية، حايك كوستانيان، في وسائل التواصل الاجتماعي، "عثر المنقذون على جثة امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً تقريبا. في الوقت الحالي عدد الضحايا بلغ 4 أشخاص".وأشار المتحدث لاحقاً إلى العثور على جثة خامسة.ووفقاً لوزارة الصحة الأرمنية، فهناك 12 طفلا بين مصابي الانفجار، أحدهم تحت الملاحظة في قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، فيما سُمح بخروج بقية الأطفال بعد معالجة إصاباتهم البسيطة.وخلّف الانفجار حريقا ضخمًا نشب في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمينية يريفان، وأسفر عن مصرع شخص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "نيوز" نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الأرمينية، أن السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.وأضاف الموقع أنه وفقًا لمعلومات أولية، فقد وقع الانفجار في مستودع للمفرقعات والألعاب النارية مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره.وأظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الانفجار سحبًا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من المركز التجاري نتيجة الحريق الضخم.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/ارتفاع-حصيلة-مصابي-انفجار-في-مركز-تسوق-بالعاصمة-الأرمينية-يريفان-إلى-34-شخصا-1066393264.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066411524_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79d4fc6eff8f579d1dd239b71a26c72b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أرمينيا

ارتفاع قتلى الانفجار داخل مركز تجاري بالعاصمة الأرمنية إلى 5 أشخاص

04:13 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورانفجار ضخم في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان 14 أغسطس 2022
انفجار ضخم في مركز سورمالو التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان 14 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ارتفعت حصيلة قتلى انفجار ضخم في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان إلى 5 أشخاص.
وكتب الناطق باسم وزارة الطوارئ الأرمنية، حايك كوستانيان، في وسائل التواصل الاجتماعي، "عثر المنقذون على جثة امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً تقريبا. في الوقت الحالي عدد الضحايا بلغ 4 أشخاص".
وأشار المتحدث لاحقاً إلى العثور على جثة خامسة.
ووفقاً لوزارة الصحة الأرمنية، فهناك 12 طفلا بين مصابي الانفجار، أحدهم تحت الملاحظة في قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، فيما سُمح بخروج بقية الأطفال بعد معالجة إصاباتهم البسيطة.
وخلّف الانفجار حريقا ضخمًا نشب في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمينية يريفان، وأسفر عن مصرع شخص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
حريق في مركز تسوق كرز الشتاء في كيميروفو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
ارتفاع حصيلة مصابي انفجار مركز التسوق في العاصمة الأرمينية يريفان إلى 34 شخصا
أمس, 13:55 GMT
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "نيوز" نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الأرمينية، أن السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.
وأضاف الموقع أنه وفقًا لمعلومات أولية، فقد وقع الانفجار في مستودع للمفرقعات والألعاب النارية مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الانفجار سحبًا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من المركز التجاري نتيجة الحريق الضخم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала