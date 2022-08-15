https://arabic.sputniknews.com/20220815/الأردن-يستضيف-مؤتمر-القمة-الدولية-للأمن-السيبراني-1066418335.html
الأردن يستضيف مؤتمر القمة الدولية للأمن السيبراني
الأردن يستضيف مؤتمر القمة الدولية للأمن السيبراني
تستضيف العاصمة الأردنية عمان، لأول مرة، اليوم الاثنين، مؤتمر القمة الدولية للأمن السيبراني بنسخته الـ 17. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:08+0000
2022-08-15T09:08+0000
2022-08-15T09:08+0000
أخبار الأردن
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وبحسب وكالة "عمون" الأردنية يستهدف المؤتمر المنظمات التي تختص بسن التشريعات والقوانين التي تخدم الأنشطة السيبرانية.ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ليومين متتاليين حوال 200 شخص وخبير نظم وأمن معلومات من عدة دول، وفق المصدر ذاته.وستُعقد النسخة العالمية السابعة عشر من القمة العالمية للأمن السيبراني تحت رعاية بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، وذلك في الفترة من 15 إلى 16 أغسطس/آب 2022 في فندق ريتز كارلتون في عمان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن يستضيف مؤتمر القمة الدولية للأمن السيبراني
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تستضيف العاصمة الأردنية عمان، لأول مرة، اليوم الاثنين، مؤتمر القمة الدولية للأمن السيبراني بنسخته الـ 17.
وبحسب وكالة
"عمون" الأردنية يستهدف المؤتمر المنظمات التي تختص بسن التشريعات والقوانين التي تخدم الأنشطة السيبرانية.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ليومين متتاليين حوال 200 شخص وخبير نظم وأمن معلومات من عدة دول، وفق المصدر ذاته.
وستُعقد النسخة العالمية السابعة عشر من القمة العالمية للأمن السيبراني تحت رعاية بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، وذلك في الفترة من 15 إلى 16 أغسطس/آب 2022 في فندق ريتز كارلتون في عمان.