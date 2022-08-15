https://arabic.sputniknews.com/20220815/الجزائر-تسيطر-على-عشرات-الحرائق-في-11-ولاية-1066415181.html
الجزائر تسيطر على عشرات الحرائق في 11 ولاية
الجزائر تسيطر على عشرات الحرائق في 11 ولاية
أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، سيطرتها الكاملة على معظم الحرائق التي طالت 11 ولاية في البلاد. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T07:27+0000
2022-08-15T07:27+0000
2022-08-15T07:27+0000
الجزائر
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جاء ذلك في تصريحات لفاروق عاشور المتحدث باسم مصالح الحماية المدنية، نقلتها قناة "النهار" المحلية.وقال عاشور إن الجزائر شهدت يوم أمس الأول (السبت)، نحو 47 حريقا تمت السيطرة عليها كليا باستعمال كل الوسائل المتاحة لمصالح الحماية المدنية.وشارك في جهود الإطفاء "الوحدات الجوية التابعة للحماية المدنية، إضافة إلى مروحيات الجيش الوطني الشعبي، التي لعبت دورا بارزا في إخماد هذه الحرائق".وكشف عاشور عن تسجيل 889 حريق غابة وأدغال في ولايات بجاية وسطيف وجيجل وسكيكدة، منذ بداية يونيو/حزيران الماضي.وأوضح أن الخسائر كانت ضئيلة مقارنة بالسنة الماضية، حيث أتت النيران على 2200 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، في حين كانت حصيلة سنة 2021، خسارة نحو 12 ألف هكتار.وأكد عاشور عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحرائق هذا العام، مضيفا: "كما عملت هذه الحرائق على إتلاف 532.42 هكتار من الغابات و668.50 هكتار من الأدغال و579.16 هكتار من الأحراش".وأشار إلى الولايات التي شهدت هذه الحرائق هي، "بجاية بـ 19 حريقا وسطيف وسكيكدة بـ 6 حرائق وجيجل بـ 4 حرائق والطارف بـ 3 وتلمسان والشلف بحريقين، والبويرة وتيسمسيلت وتيبازة وقسنطينة وأم البواقي بحريق في كل منها".وحاليا، تشهد مناطق شمالي الجزائر موجه حرّ استثنائية، متبوعة برياح قوية في بعض المناطق، الأمر الذي ساهم في اتساع رقعة الحرائق.
https://arabic.sputniknews.com/20220815/الجزائر-عشرات-الحرائق-ومساع-حثيثة-لإخمادها-1066410893.html
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الجزائر
الجزائر تسيطر على عشرات الحرائق في 11 ولاية
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أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، سيطرتها الكاملة على معظم الحرائق التي طالت 11 ولاية في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لفاروق عاشور المتحدث باسم مصالح الحماية المدنية، نقلتها قناة
"النهار" المحلية.
وقال عاشور إن الجزائر شهدت يوم أمس الأول (السبت)، نحو 47 حريقا تمت السيطرة عليها كليا باستعمال كل الوسائل المتاحة لمصالح الحماية المدنية.
وشارك في جهود الإطفاء "الوحدات الجوية التابعة للحماية المدنية، إضافة إلى مروحيات الجيش الوطني الشعبي، التي لعبت دورا بارزا في إخماد هذه الحرائق".
وكشف عاشور عن تسجيل 889 حريق غابة وأدغال في ولايات بجاية وسطيف وجيجل وسكيكدة، منذ بداية يونيو/حزيران الماضي.
وأوضح أن الخسائر كانت ضئيلة مقارنة بالسنة الماضية، حيث أتت النيران على 2200 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، في حين كانت حصيلة سنة 2021، خسارة نحو 12 ألف هكتار.
وأكد عاشور عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحرائق
هذا العام، مضيفا: "كما عملت هذه الحرائق على إتلاف 532.42 هكتار من الغابات و668.50 هكتار من الأدغال و579.16 هكتار من الأحراش".
وأشار إلى الولايات التي شهدت هذه الحرائق هي، "بجاية بـ 19 حريقا وسطيف وسكيكدة بـ 6 حرائق وجيجل بـ 4 حرائق والطارف بـ 3 وتلمسان والشلف بحريقين، والبويرة وتيسمسيلت وتيبازة وقسنطينة وأم البواقي بحريق في كل منها".
وحاليا، تشهد مناطق شمالي الجزائر موجه حرّ استثنائية، متبوعة برياح قوية في بعض المناطق، الأمر الذي ساهم في اتساع رقعة الحرائق.