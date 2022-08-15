https://arabic.sputniknews.com/20220815/الجزائر-شنقريحة-يفتتح-دورة-الألعاب-العسكرية-الدولية-في-البليدة-1066418424.html
الجزائر... شنقريحة يفتتح دورة الألعاب العسكرية الدولية في البليدة
الجزائر... شنقريحة يفتتح دورة الألعاب العسكرية الدولية في البليدة
أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الاثنين، على افتتاح دورة الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 في البليدة. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:15+0000
2022-08-15T09:15+0000
2022-08-15T09:22+0000
الجزائر
آرميا 2022
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ونقلت صحيفة "النهار" عن بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن حفل الافتتاح جرى بالمركب الجهوي للرياضات العسكرية الأولى بالبليدة.وقال رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمته: "تنظم بلادنا هذه التظاهرة كتتويج للاتفاق المشترك بين الجزائر وروسيا الموقع العام الماضي".واعتبر شنقريحة أن الدول الكثيرة المشاركة في الدورة دليل على أهمية هذا المحفل الرياضي العسكري الذي بات يجذب مشاركين جدد من مختلف القارات.ويأتي احتضان الجزائر لمنافسة "الفصيلة المحمولة جوا"، كجزء من الألعاب العسكرية الدولية "آرميا-2022" التي تنظم في روسيا، خلال الفترة بين 15 و21 أغسطس/ آب الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20200703/تعيين-شنقريحة-رئيسا-لأركان-الجيش-الجزائري-1045904992.html
الجزائر
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الجزائر, آرميا 2022
الجزائر... شنقريحة يفتتح دورة الألعاب العسكرية الدولية في البليدة
09:15 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الاثنين، على افتتاح دورة الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 في البليدة.
ونقلت صحيفة "النهار"
عن بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن حفل الافتتاح جرى بالمركب الجهوي للرياضات العسكرية الأولى بالبليدة.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري
في كلمته: "تنظم بلادنا هذه التظاهرة كتتويج للاتفاق المشترك بين الجزائر وروسيا الموقع العام الماضي".
واعتبر شنقريحة أن الدول الكثيرة المشاركة في الدورة دليل على أهمية هذا المحفل الرياضي العسكري الذي بات يجذب مشاركين جدد من مختلف القارات.
ويأتي احتضان الجزائر لمنافسة "الفصيلة المحمولة جوا"، كجزء من الألعاب العسكرية الدولية "آرميا-2022" التي تنظم في روسيا، خلال الفترة بين 15 و21 أغسطس/ آب الجاري.