https://arabic.sputniknews.com/20220815/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-مئات-المرتزقة-الأجانب-من-بولندا-وألمانيا-بضربة-عالية-الدقة-1066419456.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد مئات المرتزقة الأجانب من بولندا وألمانيا بضربة عالية الدقة
الدفاع الروسية تعلن تحييد مئات المرتزقة الأجانب من بولندا وألمانيا بضربة عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران الروسي حيد أكثر من 100 مرتزق من بولندا وألمانيا في منطقة خاركيف. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:30+0000
2022-08-15T09:30+0000
2022-08-15T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "استهدفت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في بلدة زولوتشيف بمنطقة خاركيف، قتل على إثرها أكثر من 100 وجرح أكثر من 50 مسلحا من بولندا وألمانيا".
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سبوتنيك عربي
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تحييد مئات المرتزقة الأجانب من بولندا وألمانيا بضربة عالية الدقة
09:30 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 09:41 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران الروسي حيد أكثر من 100 مرتزق من بولندا وألمانيا في منطقة خاركيف.
وقالت الدفاع في بيان: "استهدفت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في بلدة زولوتشيف بمنطقة خاركيف، قتل على إثرها أكثر من 100 وجرح أكثر من 50 مسلحا من بولندا وألمانيا".