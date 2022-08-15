عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220815/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-مئات-المرتزقة-الأجانب-من-بولندا-وألمانيا-بضربة-عالية-الدقة-1066419456.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد مئات المرتزقة الأجانب من بولندا وألمانيا بضربة عالية الدقة
الدفاع الروسية تعلن تحييد مئات المرتزقة الأجانب من بولندا وألمانيا بضربة عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران الروسي حيد أكثر من 100 مرتزق من بولندا وألمانيا في منطقة خاركيف. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:30+0000
2022-08-15T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وقالت الدفاع في بيان: "استهدفت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في بلدة زولوتشيف بمنطقة خاركيف، قتل على إثرها أكثر من 100 وجرح أكثر من 50 مسلحا من بولندا وألمانيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية تعلن تحييد مئات المرتزقة الأجانب من بولندا وألمانيا بضربة عالية الدقة

09:30 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 09:41 GMT 15.08.2022)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الطيران الروسي حيد أكثر من 100 مرتزق من بولندا وألمانيا في منطقة خاركيف.
وقالت الدفاع في بيان: "استهدفت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في بلدة زولوتشيف بمنطقة خاركيف، قتل على إثرها أكثر من 100 وجرح أكثر من 50 مسلحا من بولندا وألمانيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксируют последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала