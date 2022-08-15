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https://arabic.sputniknews.com/20220815/السفير-الروسي-لدى-أفغانستان-طالبان-لا-تعمل-بكل-طاقتها-لمحاربة-الإرهاب-لكنها-مهتمة-بذلك-1066416525.html
السفير الروسي لدى أفغانستان: "طالبان" لا تعمل بكل طاقتها لمحاربة الإرهاب لكنها مهتمة بذلك
السفير الروسي لدى أفغانستان: "طالبان" لا تعمل بكل طاقتها لمحاربة الإرهاب لكنها مهتمة بذلك
أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري غيرنوف، أن "طالبان" لا تعمل بكل طاقاتها من أجل محاربة الإرهاب، لكنها مهتمة لتطوير وتعزيز هذا المجال. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T08:09+0000
2022-08-15T08:09+0000
العالم
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وقال السفير غيرنوف خلال مقابلة حصرية لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لنا يمثل القضاء على الإرهاب أولوية وتقول حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) إنها مصممة على محاربة الإرهاب بلا هوادة".وأضاف السفير الروسي قائلا إنه "من الجيد أن هذه ليست مجرد كلمات ومع تغير السلطة في أفغانستان نلمس أنهم مهتمون لتطوير وتعزيز خبراتهم في مجال محاربة الإرهاب".وتابع غيرنوف: "ليس هناك ما يثير الدهشة في حقيقة أن طالبان تحاول بكل الإمكانيات المتاحة لديها".وأردف السفير قائلا: "بشكل جدي، المشكلة معقدة بشكل عام ولا يمكن حلها من الزاوية الروسية وحدها"، مشيرا إلى أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب دون تطبيع الوضع الاجتماعي والاقتصادي.وشهدت أفغانستان في الأونة الأخيرة عدة انفجارات، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة "طالبان" على السلطة، منتصف أغسطس/ آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.
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السفير الروسي لدى أفغانستان: "طالبان" لا تعمل بكل طاقتها لمحاربة الإرهاب لكنها مهتمة بذلك

08:09 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicالحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 22 سبتمبر 2021
الحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري غيرنوف، أن "طالبان" لا تعمل بكل طاقاتها من أجل محاربة الإرهاب، لكنها مهتمة لتطوير وتعزيز هذا المجال.
وقال السفير غيرنوف خلال مقابلة حصرية لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لنا يمثل القضاء على الإرهاب أولوية وتقول حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) إنها مصممة على محاربة الإرهاب بلا هوادة".
وأضاف السفير الروسي قائلا إنه "من الجيد أن هذه ليست مجرد كلمات ومع تغير السلطة في أفغانستان نلمس أنهم مهتمون لتطوير وتعزيز خبراتهم في مجال محاربة الإرهاب".
وتابع غيرنوف: "ليس هناك ما يثير الدهشة في حقيقة أن طالبان تحاول بكل الإمكانيات المتاحة لديها".
وأردف السفير قائلا: "بشكل جدي، المشكلة معقدة بشكل عام ولا يمكن حلها من الزاوية الروسية وحدها"، مشيرا إلى أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب دون تطبيع الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وشهدت أفغانستان في الأونة الأخيرة عدة انفجارات، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة "طالبان" على السلطة، منتصف أغسطس/ آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.
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