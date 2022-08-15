https://arabic.sputniknews.com/20220815/الصحة-السعودية-توضح-حقيقة-علاقة-أكل-كبد-الإبل-بتليف-كبد-الإنسان-1066417992.html
الصحة السعودية توضح حقيقة علاقة أكل كبد الإبل بتليف كبد الإنسان
الصحة السعودية توضح حقيقة علاقة أكل كبد الإبل بتليف كبد الإنسان
كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله حول تسبب أكل "كبدة الحاشي" (كبدة الإبل) في الإصابة بمرض تليف الكبد لدى الإنسان. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T08:54+0000
2022-08-15T08:54+0000
2022-08-15T08:54+0000
مجتمع
السعودية
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ونقلت صحيفة "المناطق" السعودية عن الوزارة قولها إنه "لا توجد علاقة بين أكل كبدة الحاشي وتعويض تلف الكبد"، مشيرة إلى أنه تمت إتاحة الجرعة الثانية التنشيطية لفئة محددة من المرضى، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي ونقص المناعة.وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، الصحة 937، إنه "لا توجد دراسات علمية تثبت صحة ذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".ويعتبر مرض الكبد الدهني مرضا قابلا للعلاج إذا تم تشخيصه مبكرًا، وإذا تُرك المرض دون رادع، يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة مثل تليف الكبد والفشل الكبدي.وكما هو الحال مع معظم الأمراض، يمر الكبد الدهني بعدة مراحل، وإذا تم إجراء تغييرات في نمط الحياة، والنظام الغذائي قبل حدوث أضرار جسيمة، يمكن تقليل شدة الحالة بشكل فعال.وفي المرحلة الثالثة من مرض الكبد الدهني، يكون الشخص على وشك الإصابة بتليف الكبد، وهو مرض يتم فيه استبدال أنسجة الكبد السليمة بنسيج مشوه، وتحدث تغيرات لا رجعة فيها في هذا العضو الأكثر أهمية، حسبما نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس".
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, السعودية
الصحة السعودية توضح حقيقة علاقة أكل كبد الإبل بتليف كبد الإنسان
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كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله حول تسبب أكل "كبدة الحاشي" (كبدة الإبل) في الإصابة بمرض تليف الكبد لدى الإنسان.
ونقلت صحيفة
"المناطق" السعودية عن الوزارة قولها إنه "لا توجد علاقة بين أكل كبدة الحاشي وتعويض تلف الكبد"، مشيرة إلى أنه تمت إتاحة الجرعة الثانية التنشيطية لفئة محددة من المرضى، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي ونقص المناعة.
وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، الصحة 937، إنه "لا توجد دراسات علمية تثبت صحة ذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".
ويعتبر مرض الكبد الدهني مرضا قابلا للعلاج إذا تم تشخيصه مبكرًا، وإذا تُرك المرض دون رادع، يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة مثل تليف الكبد والفشل الكبدي.
وكما هو الحال مع معظم الأمراض، يمر الكبد الدهني بعدة مراحل، وإذا تم إجراء تغييرات في نمط الحياة، والنظام الغذائي قبل حدوث أضرار جسيمة، يمكن تقليل شدة الحالة بشكل فعال.
وفي المرحلة الثالثة من مرض الكبد الدهني، يكون الشخص على وشك الإصابة بتليف الكبد، وهو مرض يتم فيه استبدال أنسجة الكبد السليمة بنسيج مشوه، وتحدث تغيرات لا رجعة فيها في هذا العضو الأكثر أهمية، حسبما نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس".