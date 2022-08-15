عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220815/النرويج-تنفذ-القتل-الرحيم-في-حصان-بحر--1066414929.html
النرويج تنفذ "القتل الرحيم" في حصان بحر
النرويج تنفذ "القتل الرحيم" في حصان بحر
نفذت السلطات النرويجية "القتل الرحيم" في حيوان فظ جذب حشودا من الجماهير في مضيق أوسلو بعد أن خلصت إلى أنه يشكل خطرا على البشر. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T07:32+0000
2022-08-15T07:32+0000
أخبار النرويج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1049843424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13eed5a1c2d248ba58a76c29ab3540ff.jpg
وأصبحت أنثى الفظ (يعني اسم حيوان الفظ: حصان البحر ذو الأسنان المسننة) المعروفة باسم فريا نقطة جذب شهيرة في النرويج خلال الأسابيع الأخيرة على الرغم من تحذيرات المسؤولين من الاقتراب والتقاط الصور مع الحيوان الثديي البحري الضخم.أحبت فريا الصعود على القوارب الصغيرة ما تسبب في إصابتها بأضرار، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي الشهر الماضي قال مسؤولون إنهم يأملون في أن تغادر فريا من نفسها، وإن القتل الرحيم سيكون الملاذ الأخير.قالت مديرية مصايد الأسماك النرويجية إن فريا قتلت في وقت مبكر الأحد، بناء على تقييم شامل للتهديد المستمر على سلامة البشر.أضافت: "من خلال المراقبات التي أجريت في الموقع الأسبوع الماضي، أصبح من الواضح أن الجمهور تجاهل التوصية الحالية بالاحتفاظ بمسافة واضحة من الفظ".وتابعت: "لذلك، خلصت المديرية إلى أن الضرر المحتمل للأشخاص كان مرتفعا وأن الرفق بالحيوان لم يتواصل".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/تقنية-يابانية-تزيد-نمو-الأسماك-بنسبة-60-1065945718.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1049843424_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f2eba785187d606b1862ede34e4f0c80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار النرويج

النرويج تنفذ "القتل الرحيم" في حصان بحر

07:32 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDحيوان الفظ
حيوان الفظ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبرTelegram
نفذت السلطات النرويجية "القتل الرحيم" في حيوان فظ جذب حشودا من الجماهير في مضيق أوسلو بعد أن خلصت إلى أنه يشكل خطرا على البشر.
وأصبحت أنثى الفظ (يعني اسم حيوان الفظ: حصان البحر ذو الأسنان المسننة) المعروفة باسم فريا نقطة جذب شهيرة في النرويج خلال الأسابيع الأخيرة على الرغم من تحذيرات المسؤولين من الاقتراب والتقاط الصور مع الحيوان الثديي البحري الضخم.
أسماك زينة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
تقنية يابانية تزيد نمو الأسماك بنسبة 60%
3 أغسطس, 12:15 GMT
أحبت فريا الصعود على القوارب الصغيرة ما تسبب في إصابتها بأضرار، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وفي الشهر الماضي قال مسؤولون إنهم يأملون في أن تغادر فريا من نفسها، وإن القتل الرحيم سيكون الملاذ الأخير.
قالت مديرية مصايد الأسماك النرويجية إن فريا قتلت في وقت مبكر الأحد، بناء على تقييم شامل للتهديد المستمر على سلامة البشر.
أضافت: "من خلال المراقبات التي أجريت في الموقع الأسبوع الماضي، أصبح من الواضح أن الجمهور تجاهل التوصية الحالية بالاحتفاظ بمسافة واضحة من الفظ".
وتابعت: "لذلك، خلصت المديرية إلى أن الضرر المحتمل للأشخاص كان مرتفعا وأن الرفق بالحيوان لم يتواصل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксируют последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала