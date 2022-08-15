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برلماني بريطاني: لافروف يتغلب على جونسون
برلماني بريطاني: لافروف يتغلب على جونسون
أعلن عضو في البرلمان البريطاني عن سيطرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على المحادثات مع بوريس جونسون خلال تولي الأخير وزارة الخارجية البريطانية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T05:08+0000
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وقال النائب كريس برايان عن حزب العمال في الحديث لـ"يسبريسو"، إن لافروف "تغلب على جونسون بالحيلة في حين لم يستطع الأخير أن يفهم ماذا يجري".ووفقا لبرايان فإن جونسون بدا ضعيفا جدا خلال لقاءاته مع المسؤولين الروس.
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برلماني بريطاني: لافروف يتغلب على جونسون

05:08 GMT 15.08.2022
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
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أعلن عضو في البرلمان البريطاني عن سيطرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على المحادثات مع بوريس جونسون خلال تولي الأخير وزارة الخارجية البريطانية.
وقال النائب كريس برايان عن حزب العمال في الحديث لـ"يسبريسو"، إن لافروف "تغلب على جونسون بالحيلة في حين لم يستطع الأخير أن يفهم ماذا يجري".
ووفقا لبرايان فإن جونسون بدا ضعيفا جدا خلال لقاءاته مع المسؤولين الروس.
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