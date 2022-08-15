عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220815/تطبيق-زووم-يصلح-خللا-أمنيا-خطيرا-1066418986.html
تطبيق "زووم" يصلح خللا أمنيا خطيرا
تطبيق "زووم" يصلح خللا أمنيا خطيرا
طرح تطبيق اجتماعات الفيديو الافتراضية "زووم" إصلاحا لخلل أمني خطير، من الممكن أن يسمح لـ"الهاكرز" أن يتحكموا في نظام تشغيل المستخدم. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:18+0000
2022-08-15T09:18+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104505/93/1045059397_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_678325d9791cfc6286cc48c209ddc83a.jpg
وكان الخلل الأمني تحت اسم "CVE-2022-28756" يتواجد في حواسيب "ماك أو إس" التابعة لشركة "آبل" الأمريكية، والذي يستهدف مثبت "زووم"، والذي يتطلب أذونات مستخدم خاصة للتشغيل، وفقا لموقع "مارك رومرز".ومن خلال الاستفادة من هذه الأداة، كان "الهاكرز" قادرين وبشكل أساسي على "خداع" التطبيق لتثبيت برنامج ضار على الجهاز، عن طريق وضع توقيع "زووم" المشفر على الحزمة، ومن هذه النقطة يمكن للمهاجمين الحصول على وصول إضافي إلى نظام المستخدم، والسماح لهم بتعديل الملفات أو حذفها أو إضافتها على الحاسوب.ويتوافر الإصلاح للخلل الأمني في التحديث رقم "5.11.5" من التطبيق على "ماك"، والمتوافر للتنزيل في الوقت الحالي، وذلك عن طريق فتح التطبيق أولا على جهاز "ماك"، والنقر على "zoom.us" (قد يختلف هذا بحسب البلد التابع له المستخدم) من شريط القائمة أعلى الشاشة، وسيعرض التطبيق نافذة تحتوي على أحدث إصدار منه.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/زووم-يصدر-تنبيها-لأصحاب-أجهزة-محددة-قبل-حلول-أغسطس-1063850559.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104505/93/1045059397_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e356a1b7e391d371e471bc53fedfa855.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

تطبيق "زووم" يصلح خللا أمنيا خطيرا

09:18 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYتطبيق المحادثات "زووم"
تطبيق المحادثات زووم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
تطبيق المحادثات "زووم"
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
طرح تطبيق اجتماعات الفيديو الافتراضية "زووم" إصلاحا لخلل أمني خطير، من الممكن أن يسمح لـ"الهاكرز" أن يتحكموا في نظام تشغيل المستخدم.
وكان الخلل الأمني تحت اسم "CVE-2022-28756" يتواجد في حواسيب "ماك أو إس" التابعة لشركة "آبل" الأمريكية، والذي يستهدف مثبت "زووم"، والذي يتطلب أذونات مستخدم خاصة للتشغيل، وفقا لموقع "مارك رومرز".
ومن خلال الاستفادة من هذه الأداة، كان "الهاكرز" قادرين وبشكل أساسي على "خداع" التطبيق لتثبيت برنامج ضار على الجهاز، عن طريق وضع توقيع "زووم" المشفر على الحزمة، ومن هذه النقطة يمكن للمهاجمين الحصول على وصول إضافي إلى نظام المستخدم، والسماح لهم بتعديل الملفات أو حذفها أو إضافتها على الحاسوب.
تطبيق اجتماعات الفيديو زووم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
"زووم" يصدر تنبيها لأصحاب أجهزة محددة قبل حلول أغسطس
19 يونيو, 10:19 GMT
ويتوافر الإصلاح للخلل الأمني في التحديث رقم "5.11.5" من التطبيق على "ماك"، والمتوافر للتنزيل في الوقت الحالي، وذلك عن طريق فتح التطبيق أولا على جهاز "ماك"، والنقر على "zoom.us" (قد يختلف هذا بحسب البلد التابع له المستخدم) من شريط القائمة أعلى الشاشة، وسيعرض التطبيق نافذة تحتوي على أحدث إصدار منه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксируют последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала