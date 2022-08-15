https://arabic.sputniknews.com/20220815/قطر-وفيتنام-تتفقان-على-إعفاء-حملة-الجوازات-الدبلوماسية-والخاصة-من-تأشيرات-الدخول-1066419835.html
قطر وفيتنام تتفقان على إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول
قطر وفيتنام تتفقان على إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول
عقدت قطر وفيتنام اتفاقية، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T09:36+0000
2022-08-15T09:36+0000
2022-08-15T09:36+0000
قطر
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جرى ذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى فيتنام، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).والتقى وزير خارجية قطر في زيارته مع نظيره، بوي ثانه سون، واستعرضا سويا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والزراعة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عبر "تويتر" أنه يتطلع لدعم تبادل الخبرات والتعاون بين بلاده وفيتنام في شتى المجالات لتحقيق طموحات الشعبين، وذلك بعد لقائه بنظيره الفيتنامي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
قطر وفيتنام تتفقان على إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول
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عقدت قطر وفيتنام اتفاقية، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول.
جرى ذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى فيتنام، وفقا لوكالة
الأنباء القطرية (قنا).
والتقى وزير خارجية قطر في زيارته مع نظيره، بوي ثانه سون، واستعرضا سويا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والزراعة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عبر "تويتر" أنه يتطلع لدعم تبادل الخبرات والتعاون بين بلاده وفيتنام في شتى المجالات لتحقيق طموحات الشعبين، وذلك بعد لقائه بنظيره الفيتنامي.