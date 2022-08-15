https://arabic.sputniknews.com/20220815/لوكاشينكو-يأمل-بتعزيز-العلاقات-مع-كوريا-الجنوبية-1066418147.html
لوكاشينكو يأمل بتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية
لوكاشينكو يأمل بتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية
وجه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، برقية تهتئة لنظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، وذلك بمناسبة عيد التحرير الوطني في البلاد. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T08:57+0000
2022-08-15T08:57+0000
2022-08-15T08:57+0000
العالم
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وذكرت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة البيلاروسية في بيانها المنشور أن لوكاشينكو أعرب في رسالته الموجهة عن ثقته بتطوير العلاقات بين البلدين مع وجود إرادة سياسية متبادلة، سيتمكن من خلالها البلدين الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى نوعي جديد.وأضاف البيان: "أكد لوكاشينكو اهتمام مينسك بمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والفني مع سيئول، وكذلك في توسيع الاتصالات الشخصية وتبادل الخبرات بين العلماء وممثلي دوائر الأعمال".وتابع البيان: "نحن مقتنعون أنه بوجود الإرادة السياسية المتبادلة سنكون قادرين على الارتقاء بالعلاقات بين جمهورية بيلاروسيا وجمهورية كوريا الجنوبية إلى مستوى جديد نوعيا".وتدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية، قبل عامين، على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب 2020، وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو يأمل بتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية
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وجه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، برقية تهتئة لنظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، وذلك بمناسبة عيد التحرير الوطني في البلاد.
وذكرت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة البيلاروسية في بيانها المنشور
أن لوكاشينكو أعرب في رسالته الموجهة عن ثقته بتطوير العلاقات بين البلدين مع وجود إرادة سياسية متبادلة، سيتمكن من خلالها البلدين الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى نوعي جديد.
وأضاف البيان: "أكد لوكاشينكو اهتمام مينسك بمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والفني مع سيئول، وكذلك في توسيع الاتصالات الشخصية وتبادل الخبرات بين العلماء وممثلي دوائر الأعمال".
وتابع البيان: "نحن مقتنعون أنه بوجود الإرادة السياسية المتبادلة سنكون قادرين على الارتقاء بالعلاقات بين جمهورية بيلاروسيا وجمهورية كوريا الجنوبية إلى مستوى جديد نوعيا".
وتدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية
، قبل عامين، على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب 2020، وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات.