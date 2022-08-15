https://arabic.sputniknews.com/20220815/متحدث-الخارجية-الإيرانية-المحادثة-النووية-الأخيرة-حساسة-وحققنا-تقدما-نسبيا-1066413647.html
متحدث الخارجية الإيرانية: المحادثة النووية الأخيرة حساسة وحققنا تقدما نسبيا
متحدث الخارجية الإيرانية: المحادثة النووية الأخيرة حساسة وحققنا تقدما نسبيا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بأن بلاده تواصل المفاوضات بشأن برنامجها النووي وأن هناك تقدما، معربا عن تفاؤله بوجود... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T06:37+0000
2022-08-15T06:37+0000
2022-08-15T06:37+0000
إيران
أخبار العالم الآن
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سبوتنيك. وأضاف كنعاني أن التطور النسبي الذي حصل في جولة المفاوضات النووية الأخيرة لا يحقق جميع مطالب إيران، حيث لا يزال الإيرانيون في انتظار رفع العقوبات التي وصفها بـ"الظالمة".في سياق متصل، رأى المتحدث أنه بعد الخروج العسكري غير المسؤول للأمريكيين من أفغانستان، يجب على واشنطن تعويض أفغانستان عن 20 عاما من الاحتلال والدمار بهذا البلد.كما أشاد كنعاني بإرسال الكويت سفيرا إلى طهران معتبرا تلك الخطوة تطورا في العلاقات بين البلدين وقد تكون أرضية للتعاون في المستقبل بين البلدين فيما يخص مسائل المنطقة.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "ضرورة تذكير البيت الأبيض بأنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والشعب الإيراني".وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر": "لابد من تذكير البيت الأبيض، أنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والشعب الإيراني".وأضاف أن "إسقاطات البيت الأبيض، لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد آلاف الاشخاص من الشعب الإيراني وشعوب المنطقة".
إيران
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إيران, أخبار العالم الآن
متحدث الخارجية الإيرانية: المحادثة النووية الأخيرة حساسة وحققنا تقدما نسبيا
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بأن بلاده تواصل المفاوضات بشأن برنامجها النووي وأن هناك تقدما، معربا عن تفاؤله بوجود أرضية للوصول إلى اتفاق بالقريب العاجل.
سبوتنيك
. وأضاف كنعاني أن التطور النسبي الذي حصل في جولة المفاوضات النووية الأخيرة لا يحقق جميع مطالب إيران، حيث لا يزال الإيرانيون في انتظار رفع العقوبات التي وصفها بـ"الظالمة".
في سياق متصل، رأى المتحدث أنه بعد الخروج العسكري غير المسؤول للأمريكيين من أفغانستان، يجب على واشنطن تعويض أفغانستان عن 20 عاما من الاحتلال والدمار بهذا البلد.
كما أشاد كنعاني بإرسال الكويت سفيرا إلى طهران معتبرا تلك الخطوة تطورا في العلاقات بين البلدين وقد تكون أرضية للتعاون في المستقبل بين البلدين فيما يخص مسائل المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
، "ضرورة تذكير البيت الأبيض بأنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والشعب الإيراني".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر": "لابد من تذكير البيت الأبيض، أنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والشعب الإيراني".
وأضاف أن "إسقاطات البيت الأبيض، لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد آلاف الاشخاص من الشعب الإيراني وشعوب المنطقة".