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https://arabic.sputniknews.com/20220815/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تندد-بمقتل-مواطن-وتطالب-بتحقيق-دولي-1066413865.html
منظمة التحرير الفلسطينية تندد بمقتل مواطن وتطالب بتحقيق دولي
منظمة التحرير الفلسطينية تندد بمقتل مواطن وتطالب بتحقيق دولي
نددت منظمة التحرير الفلسطينية بقتل القوات الإسرائيلية لمواطن فلسطيني، معتبرة أن الحادث يستوجب تحقيقا دوليا. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T06:40+0000
2022-08-15T06:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ، اليوم الاثنين، إن "جريمة إعدام المواطن محمد الشحام، تستوجب تحقيقا دوليا بشكل عاجل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وكانت قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزل عائلة الشحام، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.وخلال المداهمة أطلقت القوة النار من مسافة صفر على رأس الشحام، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ويعلن في وقت لاحق عن وفاته.
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أخبار فلسطين اليوم

منظمة التحرير الفلسطينية تندد بمقتل مواطن وتطالب بتحقيق دولي

06:40 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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نددت منظمة التحرير الفلسطينية بقتل القوات الإسرائيلية لمواطن فلسطيني، معتبرة أن الحادث يستوجب تحقيقا دوليا.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ، اليوم الاثنين، إن "جريمة إعدام المواطن محمد الشحام، تستوجب تحقيقا دوليا بشكل عاجل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
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15 يوليو, 16:05 GMT
وكانت قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزل عائلة الشحام، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وخلال المداهمة أطلقت القوة النار من مسافة صفر على رأس الشحام، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ويعلن في وقت لاحق عن وفاته.
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