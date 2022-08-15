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https://arabic.sputniknews.com/20220815/نظام-اتصالات-للمقاتلة-المستقبلية-يعرض-لأول-مرة-آرميا-2022-يفتتح-أبوابه-1066417119.html
نظام اتصالات للمقاتلة المستقبلية يعرض لأول مرة... "آرميا 2022" يفتتح أبوابه
نظام اتصالات للمقاتلة المستقبلية يعرض لأول مرة... "آرميا 2022" يفتتح أبوابه
افتتح اليوم، الاثنين 15 أغسطس/آب، في ريف موسكو معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022). 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T08:33+0000
2022-08-15T08:44+0000
سلاح روسيا
آرميا 2022
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1000 قطعة سلاحيحتوي معرض "آرميا 2022" على أكثر من 1000 قطعة سلاح وعتاد عسكري صنعها نحو 1500 مصنع عسكري روسي.وأبدت أكثر من 50 وزارة دفاع في الدول الأجنبية الرغبة في زيارة معرض "آرميا 2022".المستجداتبين المعروضات ما هو جديد مثل نظام اتصالات جديد للمقاتلة المستقبلية "تشيك مات" من الجيل الخامس، وأجهزة اتصال جديدة أخرى للطائرات، وعربة التحكم في بطاريات الصواريخ، ومركبة قتالية مدرعة خالية من طاقم بشري، ومجموعة تجهيزات جديدة للجندي تتيح له إنجاز مهامه القتالية بأقل الجهد، وعربة مدرعة جديدة من طراز "في بي كا-أورال".أسلحة القوات البحريةيضم معرض "آرميا 2022" نماذج من أسلحة ومعدات القوات البحرية بينها زورق معدل من طراز "رابتور"، والغواصة غير المأهولة "كلافيسين" والغواصة غير المأهولة "كيت-3000"، ولغم بحري جديد لحماية السواحل.كما يضم المعرض ما تنتجه روسيا للأسطول المدني مثل سفينة الركاب "PV300".الطيرانيحتوي معرض "آرميا 2022" على نماذج مصغرة للطائرات "سو-34" و"سو-35" و"سو-57" و"سو-30إس إم" و"ياك-130" و"ياك-152" و"إيل-78إم كا-90أ" و"إيل-76إم دي-90أ" و"إيل-112في" و"تو-160" و"تو-95إم إس" و"تو-22إم3" و"ميغ-35" و"ميغ-29ك" و"بي-200".وسيرى زوار المعرض نماذج عملية لطائرات سلاح الجو في سماء المعرض.الصادراتيوجد في معرض "آرميا 2022" جناح خاص بشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت". وصرح مديرها العام ألكسندر ميخييف بأن أكثر من 70 وفدا من 50 بلدا ستزور جناح "روس أوبورون أكسبورت".ويضم جناح "روس أوبورون أكسبورت" أكثر من 200 قطعة سلاح وعتاد عسكري منها دبابة "تي-14 أرماتا" والدبابة الخفيفة "سبروت-إس دي إم1" ومركبة المشاة ذات العجلات "بوميرانغ" ومنظومة صواريخ "تور-أ2" المضادة للطائرات المسيرة ونظام مكافحة الطائرات المسيرة "سيلوك"، والطائرات المسيرة "أورلان-10يي" و"أورلان-30" و"كوب-أ".الصواريخ الفضائيةيضم معرض "آرميا 2022" نماذج مصغرة للصواريخ الفضائية "أنغارا" و"روكوت" و"سويوز" وبروتون"، والأقمار الصناعية "إليكترو" و"أركتيكا" و"أوبزور" و"ريسورس" و"آيست" و"غلوناس-كا" و"سكيف" و"ماراثون". ويحتوي المعرض على نموذج مصغر لمحطة الفضاء الروسية الجديدة.مؤتمر موسكو للأمنيقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" الذي يحتضن في نفس الوقت مؤتمر موسكو للسياسات الأمنية.وسيناقش المشاركون فيه قضايا الأمن الدولي والإقليمي. ويُنتظر أن تصدر عن المؤتمر توصيات لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
https://arabic.sputniknews.com/20220815/شركة-تكشف-عن-نموذجها-الأولي-لشاحنة-عسكرية-مسيرة-في-معرض-آرميا-2022-1066415570.html
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سلاح روسيا, آرميا 2022

نظام اتصالات للمقاتلة المستقبلية يعرض لأول مرة... "آرميا 2022" يفتتح أبوابه

08:33 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 15.08.2022)
© Sputnik . Владимир Астапкович / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح معرض "آرميا 2022"
افتتاح معرض آرميا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Владимир Астапкович
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افتتح اليوم، الاثنين 15 أغسطس/آب، في ريف موسكو معرض "آرميا 2022" (الجيش – 2022).
1000 قطعة سلاح
يحتوي معرض "آرميا 2022" على أكثر من 1000 قطعة سلاح وعتاد عسكري صنعها نحو 1500 مصنع عسكري روسي.
وأبدت أكثر من 50 وزارة دفاع في الدول الأجنبية الرغبة في زيارة معرض "آرميا 2022".
المستجدات
بين المعروضات ما هو جديد مثل نظام اتصالات جديد للمقاتلة المستقبلية "تشيك مات" من الجيل الخامس، وأجهزة اتصال جديدة أخرى للطائرات، وعربة التحكم في بطاريات الصواريخ، ومركبة قتالية مدرعة خالية من طاقم بشري، ومجموعة تجهيزات جديدة للجندي تتيح له إنجاز مهامه القتالية بأقل الجهد، وعربة مدرعة جديدة من طراز "في بي كا-أورال".
أسلحة القوات البحرية
يضم معرض "آرميا 2022" نماذج من أسلحة ومعدات القوات البحرية بينها زورق معدل من طراز "رابتور"، والغواصة غير المأهولة "كلافيسين" والغواصة غير المأهولة "كيت-3000"، ولغم بحري جديد لحماية السواحل.
كما يضم المعرض ما تنتجه روسيا للأسطول المدني مثل سفينة الركاب "PV300".
الطيران
يحتوي معرض "آرميا 2022" على نماذج مصغرة للطائرات "سو-34" و"سو-35" و"سو-57" و"سو-30إس إم" و"ياك-130" و"ياك-152" و"إيل-78إم كا-90أ" و"إيل-76إم دي-90أ" و"إيل-112في" و"تو-160" و"تو-95إم إس" و"تو-22إم3" و"ميغ-35" و"ميغ-29ك" و"بي-200".
وسيرى زوار المعرض نماذج عملية لطائرات سلاح الجو في سماء المعرض.
الصادرات
يوجد في معرض "آرميا 2022" جناح خاص بشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت". وصرح مديرها العام ألكسندر ميخييف بأن أكثر من 70 وفدا من 50 بلدا ستزور جناح "روس أوبورون أكسبورت".
ويضم جناح "روس أوبورون أكسبورت" أكثر من 200 قطعة سلاح وعتاد عسكري منها دبابة "تي-14 أرماتا" والدبابة الخفيفة "سبروت-إس دي إم1" ومركبة المشاة ذات العجلات "بوميرانغ" ومنظومة صواريخ "تور-أ2" المضادة للطائرات المسيرة ونظام مكافحة الطائرات المسيرة "سيلوك"، والطائرات المسيرة "أورلان-10يي" و"أورلان-30" و"كوب-أ".
الصواريخ الفضائية
يضم معرض "آرميا 2022" نماذج مصغرة للصواريخ الفضائية "أنغارا" و"روكوت" و"سويوز" وبروتون"، والأقمار الصناعية "إليكترو" و"أركتيكا" و"أوبزور" و"ريسورس" و"آيست" و"غلوناس-كا" و"سكيف" و"ماراثون". ويحتوي المعرض على نموذج مصغر لمحطة الفضاء الروسية الجديدة.
مؤتمر موسكو للأمن
يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" الذي يحتضن في نفس الوقت مؤتمر موسكو للسياسات الأمنية.
وسيناقش المشاركون فيه قضايا الأمن الدولي والإقليمي. ويُنتظر أن تصدر عن المؤتمر توصيات لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
افتتاح منتدى آرميا 2018 (الجيش 2018 العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - بانتسر - إس1 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
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