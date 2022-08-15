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واشنطن تدين عملية القدس وتعلن إصابة 5 أمريكيين
واشنطن تدين عملية القدس وتعلن إصابة 5 أمريكيين
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، عملية القدس، مؤكدةً إصابة 5 مواطنين أمريكيين. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T01:18+0000
2022-08-15T01:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "تدين الولايات المتحدة هذه العملية الإرهابية، التي أصيب فيها ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم ما لا يقل 5 مواطنين أمريكيين. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وفقا للبيان، واشنطن تبقى على تواصل متين مع ممثلي السلطات الإسرائيلية حول هذا الهجوم، ومع أسر المصابين في إطلاق نار الأمريكيين.يذكر أن 10 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس فجر اليوم الأحد.وأكدت مصادر طبية أن من بين الحالات إصابتان خطيرتان فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة.ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوع من تبادل للغارات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، أسفرت عن مقتل 44 شخصا في قطاع غزة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/إعلام-مطلق-النار-في-القدس-نفذ-العملية-خلال-10-ثوان-واستهدف-3-وجهات-1066377892.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, آخر أخبار القدس الأن

واشنطن تدين عملية القدس وتعلن إصابة 5 أمريكيين

01:18 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 01:19 GMT 15.08.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، عملية القدس، مؤكدةً إصابة 5 مواطنين أمريكيين.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "تدين الولايات المتحدة هذه العملية الإرهابية، التي أصيب فيها ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم ما لا يقل 5 مواطنين أمريكيين. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وفقا للبيان، واشنطن تبقى على تواصل متين مع ممثلي السلطات الإسرائيلية حول هذا الهجوم، ومع أسر المصابين في إطلاق نار الأمريكيين.
يذكر أن 10 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس فجر اليوم الأحد.
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
إعلام: مطلق النار في القدس نفذ العملية خلال 10 ثوان واستهدف 3 وجهات
أمس, 00:42 GMT
وأكدت مصادر طبية أن من بين الحالات إصابتان خطيرتان فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة.
ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوع من تبادل للغارات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، أسفرت عن مقتل 44 شخصا في قطاع غزة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.
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