https://arabic.sputniknews.com/20220815/وزارة-الدفاع-الصينية-تعلق-على-زيارة-وفد-من-الكونغرس-لتايوان--1066416312.html

وزارة الدفاع الصينية تعلق على زيارة وفد من الكونغرس لتايوان

وزارة الدفاع الصينية تعلق على زيارة وفد من الكونغرس لتايوان

علقت وزارة الدفاع الصينية على زيارة وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى تايوان. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T07:59+0000

2022-08-15T07:59+0000

2022-08-15T07:59+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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بكين - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع وو تشيان، اليوم الاثنين.وقال المتحدث إن هذه الزيارة تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.واعتبر المسؤول الصيني أن "الزيارة تنتهك سيادة بلاده وسلامة أراضيها، وترسل إشارات كاذبة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان".وأضاف أنها: "تكشف تماما وجه الولايات المتحدة على أنها مدمرة للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".وأشار إلى أن تايوان جزء من الصين ويجب ألا تتدخل القوى الأجنبية في هذا الأمر.وحذ وو تشيان "الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي التقدمي التايواني من أن محاولات السيطرة على جمهورية الصين الشعبية بمساعدة تايوان محكوم عليها بالفشل. الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الاستقلال يعتبر انتحاراً".وأمس الأحد، أعلنت سفارة واشنطن في تايبيه عن وصول وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان (الصين).وذكر بيان المعهد الأمريكي في تايوان أن "السيناتور إيد ماركي (ديمقراطي)، والنائب جون جاراميندي (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب آلان لوينثال (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب دون باير (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، والمندوبة الحالية لمجلس النواب الأمريكي من ساموا الأمريكية، أوموا أماتا كولمان راديواجن، يزورون تايوان في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس/ آب 2022، وذلك كجزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتأتي الزيارة بعد أيام من إجراء الصين تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان (الصين)، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، زارت تايبيه أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.وقد أصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/الصين-تشكر-روسيا-على-دعمها-لها-في-ملف-تايوان-1066344690.html

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