https://arabic.sputniknews.com/20220815/وكالة-بوتين-يهنئ-كيم-جونغ-أون-بمناسبة-عيد-تحرير-كوريا-الشمالية-1066411148.html
وكالة: بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة عيد تحرير كوريا الشمالية
وكالة: بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة عيد تحرير كوريا الشمالية
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الرئيس الروسي أرسل لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة تهنئة بمناسبة عيد تحرير كوريا، أعرب فيها عن ثقته... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T03:04+0000
2022-08-15T03:04+0000
2022-08-15T03:04+0000
فلاديمير بوتين
كيم جون أون
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سيؤول – سبوتنيك. وبحسب بيان الوكالة، أشار بوتين إلى أن روسيا وكوريا الشمالية "تحييان ذكرى جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين حاربوا معاً لتحرير كوريا".وتمنى بوتين لكيم جونغ أون صحة جيدة والنجاح، وتمنى للشعب الكوري الشمالي السعادة والازدهار.وفي 19 يوليو/تموز الماضي، وصفت كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"، وذلك في احتفالها بمرور 22 عاما على إعلانهما المشترك بشأن تعاونهما الثنائي.وأضافت أن "التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين يزداد قوة في رحلة الرفض القاطع للاستبداد والتعسف وأعمال الهيمنة لأمريكا والقوات التابعة لها".
https://arabic.sputniknews.com/20220719/كوريا-الشمالية-تصف-علاقاتها-مع-روسيا-بأنها-وصلت-إلى-مستوى-استراتيجي-جديد-1065296792.html
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فلاديمير بوتين, كيم جون أون
وكالة: بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة عيد تحرير كوريا الشمالية
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الرئيس الروسي أرسل لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة تهنئة بمناسبة عيد تحرير كوريا، أعرب فيها عن ثقته بتعزيز العلاقات بين البلدين.
سيؤول – سبوتنيك. وبحسب بيان الوكالة، أشار بوتين إلى أن روسيا وكوريا الشمالية
"تحييان ذكرى جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين حاربوا معاً لتحرير كوريا".
وتمنى بوتين لكيم جونغ أون صحة جيدة والنجاح، وتمنى للشعب الكوري الشمالي السعادة والازدهار.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، وصفت كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"، وذلك في احتفالها بمرور 22 عاما على إعلانهما المشترك بشأن تعاونهما الثنائي.
وأضافت أن "التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين يزداد قوة في رحلة الرفض القاطع للاستبداد والتعسف وأعمال الهيمنة لأمريكا والقوات التابعة لها".