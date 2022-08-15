https://arabic.sputniknews.com/20220815/3-مؤسسات-أكاديمية-إسرائيلية-ضمن-قائمة-الأفضل-في-العالم-1066414365.html

3 مؤسسات أكاديمية إسرائيلية ضمن قائمة الأفضل في العالم

3 مؤسسات أكاديمية إسرائيلية ضمن قائمة الأفضل في العالم

ظهرت 3 مؤسسات أكاديمية إسرائيلية في "مؤشر شنغهاي" المرموق، الذي يصنف جودة أفضل الجامعات في العالم، بحسب إعلام رسمي. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T06:55+0000

2022-08-15T06:55+0000

2022-08-15T06:55+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وتقدمت الجامعة العبرية في القدس 13 مركزا هذا العام لتحل في المرتبة الـ 77 من بين أفضل 100 جامعة في العالم، ويدور الحديث عن أعلى تصنيف لمؤسسة أكاديمية إسرائيلية منذ عام 2016، وفق قناة "كان" الإسرائيلية.وصعد التخنيون (معهد إسرائيل للتقنية) 11 مرتبة واحتل المركز 83. كما احتل معهد وايزمان للعلوم المرتبة 83، بعد زيادة 9 مراكز عن العام الماضي.كما هو الحال في كل عام، تتصدر ثلاث جامعات أمريكية أعلى القائمة: هارفارد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويليها كامبريدج في المملكة المتحدة وبيركلي في كاليفورنيا.يعتبر "مؤشر شنغهاي" من أكثر التصنيفات موثوقية في المجال الأكاديمي، ويشير إلى جودة البحث في المؤسسات الأكاديمية ويستند إلى مؤشرات مختلفة، بما في ذلك عدد أعضاء هيئة التدريس والخريجين الذين فازوا بجوائز نوبل وميدالية فيلدز، فضلا عن نطاق وجودة المنشورات في المجلات الرائدة.التصنيف الذي يشمل ما يقرب من 2500 جامعة حول العالم، خلص إلى أن من أفضل 100 مؤسسة، 39 في الولايات، 9 في الصين، 8 في المملكة المتحدة، 7 في أستراليا، 5 في كندا، 4 في فرنسا، 4 في ألمانيا، وكما ذُكر 3 في اسرائيل.من جانبه، قال رئيس "التخنيون" البروفيسور أوري سيون مطالبا بزيادة ميزانية مؤسسته: "لكي تتمكن دولة إسرائيل من الاستمرار في تحسين وضعها في طليعة البحث العالمي وتأمين مستقبلها الأكاديمي والاقتصادي والأمني ​​- يجب عليها زيادة استثماراتها المالية بشكل كبير في البحث والتعليم واتخاذ موقف أكثر ودية تجاه استيعاب أعضاء هيئة التدريس والطلاب الأجانب".

https://arabic.sputniknews.com/20210526/19-جامعة-روسية-ضمن-التصنيف-الأكاديمي-لجامعات-العالم-1049077595.html

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