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هيئة طرق دبي: 304.6 مليون راكب استخدموا النقل الجماعي خلال النصف الأول من 2022
هيئة طرق دبي: 304.6 مليون راكب استخدموا النقل الجماعي خلال النصف الأول من 2022
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 304.6 مليون راكب. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T08:50+0000
2022-08-15T09:00+0000
دبي
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وتشمل وسائل النقل الجماعي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب، إضافة إلى مركبات الأجرة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: "استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بواقع 36% لمترو دبي، و29% لمركبات الأجرة، فيما بلغت نسبة حافلات المواصلات العامة 26%".وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري قرابة 1.68 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.1 مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2021.
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هيئة طرق دبي: 304.6 مليون راكب استخدموا النقل الجماعي خلال النصف الأول من 2022

08:50 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 15.08.2022)
© Photo / Press Office of the Moscow Departmentعرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Photo / Press Office of the Moscow Department
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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 304.6 مليون راكب.
وتشمل وسائل النقل الجماعي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب، إضافة إلى مركبات الأجرة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
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وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: "استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بواقع 36% لمترو دبي، و29% لمركبات الأجرة، فيما بلغت نسبة حافلات المواصلات العامة 26%".
وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري قرابة 1.68 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.1 مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2021.
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