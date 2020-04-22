حسناوات عيد النصر...سنشتاق إليكن هذا العيد

قال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي: "العرض العسكري 9 مايو/ أيار، يجب بدء التحضير له الآن، في هذه اللحظة. لكن المخاطر المتعلقة بالوباء، والذروة التي لم نتجاوزها بعد، لا تمنحني الحق بإجراء تحضيرات الاحتفال والفعاليات الأخرى".

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 أيار/ مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.