المدفع الرشاش من العيار الثقيل "ديغتياريوف-شباغين" 1938

"دوشكا " - هو مدفع رشاش من العيار الثقيل لضرب الأهداف الأرضية والجوية. بالإضافة إلى المشاة وقوات الدفاع الجوي، كان جزءًا من تسليح المركبات المدرعة والدبابات والبنادق الذاتية الدفع والقطارات المدرعة والسفن الصغيرة.