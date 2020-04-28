"يوسف ستالين"...عشر دبابات سوفيتية أسطورية

تتضمن القائمة المركبات المدرعة السوفيتية التي تم تصنيعها ليس فقط خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وأيضًا مدرعات في فترة ما قبل الحرب، والتي استُخدمت في مرحلة مبكرة من الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

قائمة مصورة بعشر أقوى دبابات سوفيتية، التي صنعت ما قبل بداية الحرب وأخرى صنعت خلال فترة الحرب، غيرت من مجريات أحداث الحرب العالمية الثانية، والحرب الوطنية العظمى ضد قوات ألمانيا النازية (1941-1945).

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عن تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار/ مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 أيار/ مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.