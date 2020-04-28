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    وسائط متعددة 75 عاما على النصر العظيم

    "يوسف ستالين"...عشر دبابات سوفيتية أسطورية

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    • أهالي مدينة بوزنان المحرر من ألمانيا النازية، يرحبون بالجنود السوفيتيين على متن الدبابة الثقيلة إي إس-2 (دبابة يوسف ستالن)، بولندا 23 فبراير 1945
    • الدبابة السوفيتية تي 34 تصل إلى الخطوط الهجومية (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
    • دبابة خفيفة بقاذف لهب خا تي-26 / بي خا مي-3 (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
    • أفراد طاقم الدبابة الخفيفة تي-26 كتيبة ب.ف. بيتشينين أثناء الراحة بين المعارك، ديسمبر/ كانون الأول 1941
    • نسخة من رسم توضيحي للدبابة الخفيفة تي-70 من مجموعة متحف القوات المدرعة السوفيتية
    • طاقم دبابة تي-40 في كمين. الجبهة الغربية، يُفترض أنها تابعة للواء الدبابات الرابع والعشرين، نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1941. تم إعادة طلاء المدرعة باللون الأبيض الواقي لتمويه العدو على خلفية الثلج الأبيض.
    • كا في-85- دبابة ثقيلة سوفيتية خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). من أرشيف المتحف المركزي للقوات المسلحة السوفيتية.
    • السلسلة التطورية - من اليسار إلى اليمين، دبابات من انتاج ما قبل الحرب: دبابة أ-8 (بي تي-7إم)، دبابة أ-20، دبابة تي-34 (عام 1940) مع مدفع إل-11، دبابة تي-34 (عام 1941) مع مدفع في-34
    • الدبابات السوفيتية الثقيلة كا فا-1 تتوجه إلى موقع الهجوم، الجبهة الغربية من الحرب، 12 مايو/ أيار 1942
    • الدبابة السوفيتية من طراز تي 34-57 تصل إلى الخطوط الهجومية (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
    © Sputnik .
    أهالي مدينة بوزنان المحرر من ألمانيا النازية، يرحبون بالجنود السوفيتيين على متن الدبابة الثقيلة "إي إس-2" (دبابة يوسف ستالن)، بولندا 23 فبراير 1945
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104529/49/1045294995_0:104:2771:1663_1200x675_80_0_0_62ad19699eb9d1029df3035d6d954d64.jpg
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    تتضمن القائمة المركبات المدرعة السوفيتية التي تم تصنيعها ليس فقط خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وأيضًا مدرعات في فترة ما قبل الحرب، والتي استُخدمت في مرحلة مبكرة من الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

    قائمة مصورة بعشر أقوى دبابات سوفيتية، التي صنعت ما قبل بداية الحرب وأخرى صنعت خلال فترة الحرب، غيرت من مجريات أحداث الحرب العالمية الثانية، والحرب الوطنية العظمى ضد قوات ألمانيا النازية (1941-1945).

    وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عن تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار/ مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

    جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 أيار/ مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.

    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوفيتي, الاتحاد السوفيتي, روسيا, حياة روسيا
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    • رسم غرافيتي يصور طيارًا أسطوريًا على واجهة المنزل رقم 32 في شارع نيجنيا كراسنوسيلسكايا في موسكو
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      GMT 13:33 27.04.2020

      جداريات "عيد النصر" في الحرب الوطنية العظمى

      رسم غرافيتي وجداريات لفنانين روس تظهر على واجهات المنازل بمناسبة اقتراب الذكرى الـ75  للنصر في الحرب الوطنية العظمى على قوات ألمانيا النازية (1941-1945).

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    • لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند.
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      GMT 09:27 27.04.2020

      من ارتفاع 10 آلاف متر... إنزال مظلي روسي تاريخي في القطب الشمالي

      تم تخصيص عملية الإنزال للذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذكرى الـ90 لتشكيل قوات الإنزال الجوي (القوات المظلية). هذا الإنزال هو الأول من نوعه في العالم.

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    • المدفع الرشاش من العيار الثقيل ديغتياريوف-شباغين 1938 (دوشكا)
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      GMT 10:46 23.04.2020

      المدفع الرشاش من العيار الثقيل "ديغتياريوف-شباغين" 1938

      "دوشكا " - هو مدفع رشاش من العيار الثقيل لضرب الأهداف الأرضية والجوية. بالإضافة إلى المشاة وقوات الدفاع الجوي، كان جزءًا من تسليح المركبات المدرعة والدبابات والبنادق الذاتية الدفع والقطارات المدرعة والسفن الصغيرة.

    • رشاش شباغين بي بي شا-41
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      GMT 09:36 22.04.2020

      رشاش "شباغين" بي بي شا-41

      رشاش "شباغين" بي بي شا-41 - استخدمه الجيش الأحمر بشكل كبير خلال الحرب العالمية الثانية.

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