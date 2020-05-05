بروفة للطائرات التي ستظهر في العرض العسكري الجوي في موسكو

ستشهد العاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو/ أيار المقبل استعراضا عسكريا جويا بمناسبة عيد النصر، لإحياء الذكرى الـ75 لانتصار الجيش السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

وجرت بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر يوم أمس الاثنين، 4 مايو/ أيار، في 32 مدينة روسية، شاركت فيه طائرات حربية ومقاتلات وقاذفات مختلفة ترونها في ألبوم "سبوتنيك".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عن تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار/ مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 مايو/ أيار من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.