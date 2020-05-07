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    وسائط متعددة 75 عاما على النصر العظيم

    معركة برلين الأخيرة واستسلامها غير المشروط

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    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941- 1945) - القوات السوفيتية في برلين. ربيع عام 1945.
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - نصب الجنديان السوفيتيين يغوروف وكانتاريا العلم الأحمر راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ في برلين في 30 أبريل/ نيسان، والصورة تابعة للمصور يفيغيني خالدي التقطها للذكرى بتاريخ 2 مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الجنود السوفيت أمام مدخل مترو أنفاق في برلين في 2 مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - حرب الشوارع في برلين في 29 أبريل/ نيسان 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - القوات المسلحة السوفيتية تستعد لمعركة برلين الأخيرة ما بين فترة 16 أبريل/ نيسان - 8 مايو/ أيار 1945. مكتوب على الصواريخ: إلى هتلر شخصيا في برلين)
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الطائرات السوفيتية متجهة إلى برلين، أبريل/ نيسان 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - قاذفات الصواريخ المتعددة كاتيوشا تقصف برلين، أبريل/ نيسان 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) -عناصر قوات أسطول دنيبر العسكري السوفيتي على نهر سبري (أو شبريه)، برلين 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - ركام مكتب أدولف هتلر في برلين، 9 مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الجنود السوفيت يسمعون إلى الأكورديون في شوارع برلين، 4 مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - جندي سوفيتي يقوم بتضميد جراح مواطن من برلين، 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - البحارة السوفيتيين يلتقطون صورة جماعية على خلفية قوس النصر في برلين، مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الهجوم على الرايخستاغ برلين، مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) -جمال تجر العربات على طول ضواحي برلين، حيث وصلت من ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) خلال الحرب، 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ في برلين في 1 مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - نصب الجنديان السوفيتيين ميخائيل يغوروف وميليتون كانتاريا العلم الأحمر راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ في برلين في 30 أبريل/ نيسان 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الجنود السوفيت داخل مبنى الرايخستاغ في برلين، 9 مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - مواطنو برلين يعودون إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب، مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الفنانة الشعبية السوفيتية ليديا روسلانوفا تغني للجنود السوفيتيين أمام مبنى الرايخستاغ في برلين، مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - جندي سوفيتي يوزع الخبز على نساء برلين، 7 مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الجنود السوفيتيين يفرحون بالنصر، 9 برلين مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - ممثلو قوات الحلفاء يصلون إلى مطار مطار تمبلهوف في برلين لتوقيع صك الاستسلام، مايو/ أيار 1945
    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - طواقم الدبابات السوفيتية تفرح بالنصر، برلين مايو/ أيار 1945
    © Sputnik . Viktor Temin
    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941- 1945) - القوات السوفيتية في برلين. ربيع عام 1945.
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    قبل 75 عاما، بدأت قوات الجيش السوفيتي عملية برلين في 16 أبريل/ نيسان 1945 التي هدفت إلى دحر قوات هتلر النازية، واستمرت حتى 7 مايو/ أيار. وفي اليوم التالي، في 8 مايو/ أيار أعلنت ألمانيا النازية استسلامها.

    أقيمت إجراءات التوقيع على صك الاستسلام غير المشروط في إحدى ضواحي مدينة برلين، عاصمة الرايخ الثالث، في منتصف ليلة 9 مايو/ أيار 1945، بحضور ممثلين عن القيادة العليا لقوات الحلفاء وممثلي القيادة العليا للفيرماخت تحت الحراسة. لقد وضعت هذه الوثيقة التاريخية حدا قانونيا لأكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية على الإطلاق. 

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    • صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - صورة بعنوان كومبات للمصور ماكس ألبيرت. حلت الكتيبة رقم  220  من الفرقة المدرعة الثامنة عشرة التابعة لمجموعة الجيش رقم 18، هنا حل أليكسي يرمينكو مكان قائده الجريح ومن ثم سقط قتيلا، أثناء دعوة المقاتلين إلى هجوم ضد العدو. بلدة خوروشويه في حي سلافيانوسيربسكي في منطقة لوغانسك الأوكرانية.
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      أفضل صور الحرب الوطنية العظمى بعدسة المصورين الحربيين

      يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور لفترة الحرب الوطنية العظمى بعدسة المصورين الصحافيين الحربيين، الذين رافقوا الجيش السوفيتي البطل في أكثر زواياها الشرسة حتى النصر في بؤرة الشر - النازية.

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    • الطائرات الهجومية سو-25 خلال بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري ي في موسكو، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
      Last update: GMT 09:31 05.05.2020
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      بروفة للطائرات التي ستظهر في العرض العسكري الجوي في موسكو

      ستشهد العاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو/ أيار المقبل استعراضا عسكريا جويا بمناسبة عيد النصر، لإحياء الذكرى الـ75 لانتصار الجيش السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

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    • أهالي مدينة بوزنان المحرر من ألمانيا النازية، يرحبون بالجنود السوفيتيين على متن الدبابة الثقيلة إي إس-2 (دبابة يوسف ستالن)، بولندا 23 فبراير 1945
      Last update: GMT 09:59 28.04.2020
      GMT 09:59 28.04.2020

      "يوسف ستالين"...عشر دبابات سوفيتية أسطورية

      تتضمن القائمة المركبات المدرعة السوفيتية التي تم تصنيعها ليس فقط خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وأيضًا مدرعات في فترة ما قبل الحرب، والتي استُخدمت في مرحلة مبكرة من الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

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    • رسم غرافيتي يصور طيارًا أسطوريًا على واجهة المنزل رقم 32 في شارع نيجنيا كراسنوسيلسكايا في موسكو
      Last update: GMT 13:33 27.04.2020
      GMT 13:33 27.04.2020

      جداريات "عيد النصر" في الحرب الوطنية العظمى

      رسم غرافيتي وجداريات لفنانين روس تظهر على واجهات المنازل بمناسبة اقتراب الذكرى الـ75  للنصر في الحرب الوطنية العظمى على قوات ألمانيا النازية (1941-1945).

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