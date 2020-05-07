معركة برلين الأخيرة واستسلامها غير المشروط

قبل 75 عاما، بدأت قوات الجيش السوفيتي عملية برلين في 16 أبريل/ نيسان 1945 التي هدفت إلى دحر قوات هتلر النازية، واستمرت حتى 7 مايو/ أيار. وفي اليوم التالي، في 8 مايو/ أيار أعلنت ألمانيا النازية استسلامها.