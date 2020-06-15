بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري في موسكو

أنهت القوات الجوية الروسية التدريبات في القاعدة الجوية كوبينكا بضواحي موسكو، استعدادا للمشاركة في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر، على الساحة الحمراء في موسكو.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين قد قام بتأجيل مراسم الاحتفال بالذكرى الـ75 لعيد النصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا. وفي 9 مايو/ أيار، يوم الذكرى السنوية، أقيم فقط الجزء الجوي من العرض العسكري في العديد من المدن الروسية. وفي وقت لاحق، أوعز بوتين إلى وزارة الدفاع بالبدء في التحضيرات للعرض العسكري الشامل في 24 يونيو/ حزيران.