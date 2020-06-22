شموع الذكرى الـ 75 لبداية الحرب الوطنية العظمى

تقام في عدة مدن في روسيا، من 21 إلى 22 يونيو/ حزيران، فعاليات لإحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

يذكر أنه في يوم 22 يونيو/حزيران 1941، في تمام الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة عشر بتوقيت موسكو، أبلغ غيورغي جوكوف، رئيس الأركان العامة للجيش الأحمر، ستالين أن الطيران الألماني بدأ بقصف مكثف لأهداف في منطقة الحدود الغربية للاتحاد السوفييتي. كان هتلر بذلك قد أطلق حربا واسعة النطاق دون إعلان. حينها بدأ الجزء الأكثر دموية في تاريخ الحرب العالمية الثانية، فقد ضحى بحياتهم نحو 27 مليون مواطن سوفييتي من أجل النصر.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قام بتأجيل مراسم الاحتفال بالذكرى الـ75 لعيد النصربسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا. وفي 9 مايو/ أيار، يوم الذكرى السنوية، أقيم فقط الجزء الجوي من العرض العسكري في العديد من المدن الروسية. وفي وقت لاحق، أوعز بوتين إلى وزارة الدفاع بالبدء في التحضيرات للعرض العسكري الشامل في 24 يونيو/ حزيران.