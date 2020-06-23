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    وسائط متعددة 75 عاما على النصر العظيم

    بحضور الأبطال...العرض العسكري الأسطوري الأول لعيد النصر في 1945

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    كل الأخبار
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • لقطة من فيلم النصر العظيم للشعب السوفييتي - قوات هتلر النازية المهزومة تسلّم راياتها أمام ضريح لينين على الساحة الحمراء في العاصمة موسكو، 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • القائد الأعلى للقوات المسلحة السوفيتية جوزيف ستالين خلال حضوره للعرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • الدبابات التي شاركت في المعارك تشارك في العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • وفود أجنبية ضيوف العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، قوات البحرية السوفيتية على الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    • قوات هتلر النازية المهزومة تسلّم راياتها على الساحة الحمراء في العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/87/1045788768_0:125:1201:800_1200x675_80_0_0_2d61c1f47d0f59a9fe74e89004f538e2.jpg
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    انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا، وذلك بعد توقيعها على صك الاستسلام غير المشروط في إحدى ضواحي مدينة برلين، عاصمة الرايخ الثالث، في منتصف ليلة 9 مايو/ أيار 1945، وبحضور ممثلين عن القيادة العليا لقوات الحلفاء وممثلي القيادة العليا للجيش الألماني تحت الحراسة. لقد وضعت هذه الوثيقة التاريخية حدا قانونيا لأكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية على الإطلاق.

    وفي 15 مايو، أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة السوفيتية جوزيف ستالين قراره بشأن إقامة عرض عسكري بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية، مشددا على ضرورة مشاركة ممثلي جميع جبهات الحرب وجميع أفرع القوات المسلحة فيه.

    وفي 24 مايو، أعلن القائد الأعلى قراره الآخر بشأن إقامة عرض المنتصرين بعد شهر.

    وفي نفس اليوم، تم إخبار قادة قوات جبهات الحرب بضرورة أن توفد كل جبهة فوجًا من ضباطها وجنودها إلى العرض العسكري المزمع إقامته في موسكو. ويجب أن يضم كل فوج 1059 من الضباط والجنود الذين أبرزوا براعتهم أثناء المعارك وحصلوا على الأوسمة.

    اقرأ المزيد حول شروط المشاركة في العرض الأسطوري.

    الكلمات الدلالية:
    الحرب الوطنية العظمى, حياة روسيا, موسكو, روسيا, الاتحاد السوفيتي
    معايير المجتمعنقاش
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    • المشاركون في فعالية شمعة الذكرى في حديقة النصر في مدينة قازان، 21 يونيو 2020
      Last update: GMT 08:56 22.06.2020
      GMT 08:56 22.06.2020

      شموع الذكرى الـ 75 لبداية الحرب الوطنية العظمى

      تقام في عدة مدن في روسيا، من 21 إلى 22 يونيو/ حزيران، فعاليات لإحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

      12
    • مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
      Last update: GMT 11:46 15.06.2020
      GMT 11:46 15.06.2020

      بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري في موسكو

      أنهت القوات الجوية الروسية التدريبات في القاعدة الجوية كوبينكا بضواحي موسكو، استعدادا للمشاركة في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر، على الساحة الحمراء في موسكو.

      10
    • بروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)
      Last update: GMT 08:14 10.06.2020
      GMT 08:14 10.06.2020

      بالكمامات والقفازات... بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو

      نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، صورا لبروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في ميدان التدريب العسكري ألابينو في ضواحي موسكو. وشاركت في العرض التجريبي أكثر من 40 وحدة من مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية بالإضافة إلى مشاركة أفراد وتلاميذ الكلية الحربية الروسية وجنود من "يون أرميا"، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية أخرى.

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    • أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - مروحيات هجومية مي-28إن (الصياد الليلي) في الذكرى الـ70 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
      Last update: GMT 07:00 09.05.2020
      GMT 07:00 09.05.2020

      أفضل صور العرض العسكري لعيد النصر على مدار السنين

      تشهد العاصمة الروسية موسكو اليوم، 9 مايو/ أيار، عرضا عسكريا استثنائيا، حيث سيقام، هذا العام، الجزء الجوي فقط من العرض العسكري السنوي، لإحياء الذكرى الـ75 لانتصار الجيش السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

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