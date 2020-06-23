بحضور الأبطال...العرض العسكري الأسطوري الأول لعيد النصر في 1945

انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا، وذلك بعد توقيعها على صك الاستسلام غير المشروط في إحدى ضواحي مدينة برلين، عاصمة الرايخ الثالث، في منتصف ليلة 9 مايو/ أيار 1945، وبحضور ممثلين عن القيادة العليا لقوات الحلفاء وممثلي القيادة العليا للجيش الألماني تحت الحراسة. لقد وضعت هذه الوثيقة التاريخية حدا قانونيا لأكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية على الإطلاق.

وفي 15 مايو، أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة السوفيتية جوزيف ستالين قراره بشأن إقامة عرض عسكري بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية، مشددا على ضرورة مشاركة ممثلي جميع جبهات الحرب وجميع أفرع القوات المسلحة فيه.

وفي 24 مايو، أعلن القائد الأعلى قراره الآخر بشأن إقامة عرض المنتصرين بعد شهر.

وفي نفس اليوم، تم إخبار قادة قوات جبهات الحرب بضرورة أن توفد كل جبهة فوجًا من ضباطها وجنودها إلى العرض العسكري المزمع إقامته في موسكو. ويجب أن يضم كل فوج 1059 من الضباط والجنود الذين أبرزوا براعتهم أثناء المعارك وحصلوا على الأوسمة.

اقرأ المزيد حول شروط المشاركة في العرض الأسطوري.