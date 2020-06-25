الذكرى الـ 75 لعيد النصر: أحدث الأسلحة والتقاليد العريقة

جرى، يوم أمس الأربعاء 24 يونيو/ حزيران، العرض العسكري الشامل في جميع مدن روسيا، بمناسبة مرور الذكرى الـ 75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد أن تم تأجيله من يوم 9 مايو/ أيار بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد