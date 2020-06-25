الذكرى الـ 75 لعيد النصر: أحدث الأسلحة والتقاليد العريقة

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أفضل لقطات مصوري الوكالة من العرض العسكري الشامل في موسكو ومدن روسية أخرى، وأحدث الأسلحة التي شاركت لأول مرة في العرض، ختاما بألعاب نارية خلابة.
جرى، يوم أمس الأربعاء 24 يونيو/ حزيران، العرض العسكري الشامل في جميع مدن روسيا، بمناسبة مرور الذكرى الـ 75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد أن تم تأجيله من يوم 9 مايو/ أيار بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد
ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أفضل لقطات مصوري الوكالة من العرض العسكري الشامل في موسكو ومدن روسية أخرى، وأحدث الأسلحة التي شاركت لأول مرة في العرض، ختاما بألعاب نارية خلابة.
انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا، وذلك بعد توقيعها على صك الاستسلام غير المشروط في إحدى ضواحي مدينة برلين، عاصمة الرايخ الثالث، في منتصف ليلة 9 مايو/ أيار 1945، وبحضور ممثلين عن القيادة العليا لقوات الحلفاء وممثلي القيادة العليا للجيش الألماني تحت الحراسة. لقد وضعت هذه الوثيقة التاريخية حدا قانونيا لأكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية على الإطلاق.
تقام في عدة مدن في روسيا، من 21 إلى 22 يونيو/ حزيران، فعاليات لإحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
أنهت القوات الجوية الروسية التدريبات في القاعدة الجوية كوبينكا بضواحي موسكو، استعدادا للمشاركة في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر، على الساحة الحمراء في موسكو.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، صورا لبروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في ميدان التدريب العسكري ألابينو في ضواحي موسكو. وشاركت في العرض التجريبي أكثر من 40 وحدة من مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية بالإضافة إلى مشاركة أفراد وتلاميذ الكلية الحربية الروسية وجنود من "يون أرميا"، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية أخرى.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)