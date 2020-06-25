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    وسائط متعددة 75 عاما على النصر العظيم

    الذكرى الـ 75 لعيد النصر: أحدث الأسلحة والتقاليد العريقة

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    • قبيل بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • المركبة المدرعة تايفون كا، التي يتم تركيب الوحدات القتالية الكهربائية عليها ، لحمل ما يصل إلى 10 أشخاص، ويتم تكييفها أيضًا لنقل البضائع، خلال العرض العسكري على الساحة الحمراء في موسكو، 24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة تولا، 24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة فولغوغراد، 24 يونيو 2020
    • المدرعة القتالية المجنزرة لدعم دبابات (بي ام بي تي) تيرميناتور العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • القوات الصينية تشارك في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • الناقلة المدرعة تايفون - في دي في، خلال العرض العسكري على الساحة الحمراء في موسكو، 24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • عناصر يون أرميا (الجيش اليافع) خلال العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • منظمومة الدفاع الجوي إس-400 خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة فلاديفوستوك، 24 يونيو 2020
    • ضيوف العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • منظومة الصواريخ يارس خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة نوسيبيرسك، 24 يونيو 2020
    • المركبة المدرعة تيغر-إم، خلال العرض العسكري على الساحة الحمراء في موسكو، 24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • دبابة بي ام بي-2ام ومع الوحدة القتالية بيريجوك، خلال العرض العسكري على الساحة الحمراء في موسكو 24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • مدرعة بي إم بي على منصة مجنزرة كورغانيتس-25، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في موسكو، 24 يونيو 2020
    • المنظومة الصاروخية المدفعية بانتسير-إس أ المخصصة للقطب الشمالي خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة يوجنو-سخالينسك، 24 يونيو 2020
    • نائب وزير الدفاع الروسي يوري سادوفينكو وابنته في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة فولغوغراد، 24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • العسكريات الروسيات خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • دبابات تي-34-85 خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة سان بطرسبورغ، 24 يونيو 2020
    • رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • الرئيس فلاديمير بوتين في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • القوات الصربية تشارك في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة فلاديفوستوك، 24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة تشيتا، 24 يونيو 2020
    • القوات الهندية تشارك في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • المروحية الثقيلة مي-26 خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة سان بطرسبورغ، 24 يونيو 2020
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة فولغوغراد، 24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • دبابة تي-34-85 خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة تولا، 24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة يوجنو-سخالينسك، 24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة تشيتا، 24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • المروحية الثقيلة مي-26 خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة سان بطرسبورغ، 24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة تولا، 24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة تولا، 24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة فولغوغراد، 24 يونيو 2020
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة يوجنو-سخالينسك، 24 يونيو 2020
    • انفعال أحد المحاربين القدامى خلال العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في مدينة فولغوغراد، 24 يونيو 2020
    • الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    © Sputnik . Host photo agency / Mikhail Voskresenskiy
    قبيل بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
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    جرى، يوم أمس الأربعاء 24 يونيو/ حزيران، العرض العسكري الشامل في جميع مدن روسيا، بمناسبة مرور الذكرى الـ 75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد أن تم تأجيله من يوم 9 مايو/ أيار بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد

    ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أفضل لقطات مصوري الوكالة من العرض العسكري الشامل في موسكو ومدن روسية أخرى، وأحدث الأسلحة التي شاركت لأول مرة في العرض، ختاما بألعاب نارية خلابة.

    الكلمات الدلالية:
    العرض العسكري, موسكو, روسيا
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    • العرض العسكري الأول بمناسبة النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، الساحة الحمراء، موسكو 24 يونيو/ حزيران 1945
      Last update: GMT 11:35 23.06.2020
      GMT 11:35 23.06.2020

      بحضور الأبطال...العرض العسكري الأسطوري الأول لعيد النصر في 1945

      انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة ألمانيا، وذلك بعد توقيعها على صك الاستسلام غير المشروط في إحدى ضواحي مدينة برلين، عاصمة الرايخ الثالث، في منتصف ليلة 9 مايو/ أيار 1945، وبحضور ممثلين عن القيادة العليا لقوات الحلفاء وممثلي القيادة العليا للجيش الألماني تحت الحراسة. لقد وضعت هذه الوثيقة التاريخية حدا قانونيا لأكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية على الإطلاق.

      21
    • المشاركون في فعالية شمعة الذكرى في حديقة النصر في مدينة قازان، 21 يونيو 2020
      Last update: GMT 08:56 22.06.2020
      GMT 08:56 22.06.2020

      شموع الذكرى الـ 75 لبداية الحرب الوطنية العظمى

      تقام في عدة مدن في روسيا، من 21 إلى 22 يونيو/ حزيران، فعاليات لإحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

      12
    • مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
      Last update: GMT 11:46 15.06.2020
      GMT 11:46 15.06.2020

      بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري في موسكو

      أنهت القوات الجوية الروسية التدريبات في القاعدة الجوية كوبينكا بضواحي موسكو، استعدادا للمشاركة في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر، على الساحة الحمراء في موسكو.

      10
    • بروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)
      Last update: GMT 08:14 10.06.2020
      GMT 08:14 10.06.2020

      بالكمامات والقفازات... بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو

      نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، صورا لبروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في ميدان التدريب العسكري ألابينو في ضواحي موسكو. وشاركت في العرض التجريبي أكثر من 40 وحدة من مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية بالإضافة إلى مشاركة أفراد وتلاميذ الكلية الحربية الروسية وجنود من "يون أرميا"، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية أخرى.

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