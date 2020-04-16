بوتين يعلن تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في 9 مايو

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار/ مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. قال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي: "العرض العسكري 9 أيار/ مايو، يجب بدء التحضير له الآن، في هذه اللحظة. لكن المخاطر المتعلقة بالوباء، والذروة التي لم نتجاوزها بعد، لا تمنحني الحق بإجراء تحضيرات الاحتفال والفعاليات الأخرى".

وتابع بوتين: "لهذا السبب أوعز لوزير الدفاع ورؤساء الهيئات العسكرية وأجهزة السلطة على كافة المستويات بتغيير جدول التحضير وتأجيل الاستعدادات للعرض العسكري في الساحة الحمراء وكل العروض في الأقاليم، وتأجيل جميع الفعاليات العامة الجماعية التي كان من المقرر أن تجري في الذكرى الـ 75 للنصر العظيم".

وأضاف الرئيس قائلا: "يقترب يوم الـ 9 من أيار/ مايو، العيد الذي يعتبر بالنسبة لبلدنا، لكل أسرة روسية، الذي كان وسيبقى مقدساً والأكثر أهمية. أتوجه الآن إلى جميع المواطنين الروس، عيد النصر العظيم لهذا العام يواكب الذكرى الـ75. وقد بدأنا التحضيرات لهذا الموعد الهام مسبقاً على المستوى الاتحادي وفي جميع المناطق"، مشيرا إلى أن البلاد بأسرها تشارك في الاحتفالات دون مبالغة.

واستطرد بوتين: "يوم النصر هو احتفال، نكرم ونشيد فيه بالأبطال الذين دافعوا عن البلاد والعالم، وضحوا بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين. لقد حدد لنا المنتصرون، المحاربون القدامى، أعلى المعايير الأخلاقية والقيم، وأورثونا معتقداتهم وإيمانهم. ومن واجبنا أن نعتز بهذه القيم، وأن ننقلها للأجيال المقبلة".

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 أيار/ مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.