مؤرخ روسي يتحدث لـ"سبوتنيك" كيف تم العثور على بقايا جثة هتلر

قال الباحث في معهد أبحاث التاريخ العسكري التابع لأكاديمية هيئة الأركان الروسية، الدكتور في العلوم التاريخية، الجنرال ألكسندر زدانوفيتش، إنه تم الكشف عن بقايا جثة زعيم الرايخ الثالث، أدولف هتلر، من قبل المخابرات العسكرية السوفياتية "سميرش" في برلين في 5 مايو/أيار من عام 1945، حيث تم توثيق الجثة وأنها تعود إلى الزعيم النازي.

ويصادف الأحد الذكرى الـ77 لإنشاء فرع المخابرات العسكرية السوفيتية "سميرش" (التي تعني الموت للجواسيس). ووفقا للخبراء، فإن هذا الفرع كان أفضل الفروع في زمن الحرب العالمية الثانية، حيث ضمن نجاح جميع العمليات الهجومية للجيش الأحمر، بعد أن تفوق على المخابرات الألمانية وأنهى العديد من العملاء والمخبرين الألمان.

ولعب "سميرش" دورًا كبيرًا جدًا في هجوم برلين في ربيع عام 1945، حيث كان أمامهم مهمة التحقق من المصير والبحث عن المجرمين النازيين الرئيسيين.

وقال زدانوفيتش: "وصلت المعلومات الأولى التي تفيد ببقاء هتلر في مخبئه حتى 28 أبريل/نيسان خلال معارك الرايخستاغ. وفي 2 مايو عثر ضباط المخابرات العسكرية على جثث عائلة غوبلز بالقرب من مخبأ هتلر".

وفي وقت مبكر من صباح 3 مايو، أبلغ رئيس المخابرات العسكرية السوفيتية للجبهة البيلاروسية الأولى، ألكسندر فاديس، وزير الشؤون الداخلية السوفيتي، لافرينتيا بيريا،عن نتائج البحث عن قادة النازيين ومسؤولي الرايخ الثالث الرئيسيين.

وقال إن هتلر وغوبلز انتحرا وتم حرق جثتيهما، وقد تم إعلان القائد الأعلى للقوات المسلحة السوفيتية جوزيف ستالين عن الأمر في مساء نفس اليوم.

وتابع زدانوفيتش قائلا: "في 5 مايو عثر جنود فصيلة سميرش في فيلق البندقية التاسع على جثة هتلر وزوجته إيفا براون في أحد الحفر الناتجة عن انفجار قنبلة في فناء مستشارية الرايخ"، مضيفا أن الجنود استحوذوا على رفات الجثث وقاموا بتأمينها.

ووفقا للخبير، فقد استمرت عمليات البحث عن شهود جدد ووثائق ضرورية لتحديد هوية الرفات التي تم العثور عليها، حيث تم التعرف على جثة هتلر عن طريق مجموعة من الأطباء، الذي قاموا بكل الأعمال اللازمة لتحديد هوية الجثث، كما قاموا بتوثيق نتائج أعمالهم.

ونفى الخبير الادعائات التي تفيد أن هتلر تمكن من الفرار من برلين المحاصرة، وأكد أن هذا "هراء"، مؤكدا مرة أخرى وبشكل لا لبس فيه "لقد ثبت بدقة العثور على جثة هتلر المتفحمة".