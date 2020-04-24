قاذفة "بي-8" كابوس برلين

في عام 1941 شاركت قاذفات من طراز "بي-8" بعيدة المدى في قصف برلين، وفي عام 1942 قام وفد بقيادة مولوتوف بزيارة إلى إنجلترا والولايات المتحدة عبر الدول المحتلة في أوروبا.

بدأ تصميم الطائرة في عام 1934 تحت إشراف أندريه توبوليف، لذلك أطلق على القاذفة اسم "أ إن تي-42".

شارك في تطوير الطائرة فلاديمير بيتلياكوف. للمرة الأولى، حلق ميخائيل غروموف بالطائرة في السماء عام 1936.

حقائق مثيرة للاهتمام

بعد الغارة الجوية الألمانية الأولى على موسكو، شنت القاذفات DB-3 وTB-7 هجوما على برلين. أقلعت طائرات "بي-8" من مطار بوشكين بالقرب من لينينغراد. من بين 7 قاذفات، ألقت 4 منها القنابل على برلين، وعادت ثلاث فقط إلى القاعدة.

وتم تسليم 93 طائرة من طراز "بي-8". خلال سنوات الحرب، أسقطت أكثر من 5 ملايين طن من القنابل على العدو. الطائرة "بي-8" هي الوحيدة التي تمكنت من إسقاط القنبلة الجوية الأثقل بوزن 5 أطنان على العدو.

أثبتت الغارات على برلين والمدن الأخرى في ألمانيا فعالية "بي-8".

الخصائص

الطاقم - 11 شخصا، المدى - حتى 3600 كم، حمولة الذخيرة - ما يصل إلى 5 أطنان، أقصى ارتفاع- 9000 متر.