قاذفة "بي-8" كابوس برلين

بدأ تصميم الطائرة في عام 1934 تحت إشراف أندريه توبوليف، لذلك أطلق على القاذفة اسم "أ إن تي-42".
شارك في تطوير الطائرة فلاديمير بيتلياكوف. للمرة الأولى، حلق ميخائيل غروموف بالطائرة في السماء عام 1936.
حقائق مثيرة للاهتمام
بعد الغارة الجوية الألمانية الأولى على موسكو، شنت القاذفات DB-3 وTB-7 هجوما على برلين. أقلعت طائرات "بي-8" من مطار بوشكين بالقرب من لينينغراد. من بين 7 قاذفات، ألقت 4 منها القنابل على برلين، وعادت ثلاث فقط إلى القاعدة.
وتم تسليم 93 طائرة من طراز "بي-8". خلال سنوات الحرب، أسقطت أكثر من 5 ملايين طن من القنابل على العدو. الطائرة "بي-8" هي الوحيدة التي تمكنت من إسقاط القنبلة الجوية الأثقل بوزن 5 أطنان على العدو.
أثبتت الغارات على برلين والمدن الأخرى في ألمانيا فعالية "بي-8".
الخصائص
الطاقم - 11 شخصا، المدى - حتى 3600 كم، حمولة الذخيرة - ما يصل إلى 5 أطنان، أقصى ارتفاع- 9000 متر.
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