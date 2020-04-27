روسيا تنظم موكب "الفوج الخالد" عبر الإنترنت

على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا وفرض قيود الحجر المنزلي تواصل روسيا الاستعدادات في تنظيم فعالية "الفوج الخالد" المخصصة للذكرى 75 للنصر على النازية.

وتنظم شركة Mail.ru مع الفوج الخالد موكبًا افتراضيا عبر الموقع الرسمي "للفوج الخالد" في يوم النصر 9 أيار/ مايو، كما سيتم عرض الموكب الافتراضي على الشاشات في مختلف المدن الروسية.

يذكر أن فعالية "الفوج الخالد" الجماهيرية أصبحت في الأعوام الماضية الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في روسيا وجميع أنحاء العالم حيث تجمع المسيرات الشعبية الواسعة النطاق بين ملايين المشاركين.

وقرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار/ مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوعز بوتين لوزير الدفاع ورؤساء الهيئات العسكرية وأجهزة السلطة على المستويات كافة بتغيير جدول التحضير وتأجيل الاستعدادات للعرض العسكري في الساحة الحمراء وكل العروض في الأقاليم، وتأجيل جميع الفعاليات العامة الجماعية التي كان من المقرر أن تجري في الذكرى الـ 75 للنصر العظيم.