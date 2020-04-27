العثور على سفينة غارقة تعرضت للقصف النازي في الحرب العالمية الثانية

عثر في قاع البحر الأسود بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم على سفينة تحمل اسم "أرمينيا"، غرقت بعد تعرضها للقصف من قبل الطيران النازي عام 1941.

وأكدت الجمعية الجغرافية الروسية في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "في قاع البحر الأسود، تم العثور على سفينة "أرمينيا"، التي أغرقتها الطائرات الألمانية النازية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1941. ولإجراء فحص مفصل لهذه السفينة، التي تقع على بعد 15 ميلًا بحريًا من الساحل وعلى عمق 1500 متر ، تم استخدام جهاز غير مأهول للعمل تحت الماء يتم التحكم فيه عن بعد، وهذا الجهاز من نوع "أر.تي" مصنوع في روسيا، ما جعل من الممكن الحصول على صور الفيديو الأولى".

وتجدر الإشارة إلى أن كارثة هذه السفينة تعتبر إحدى أكبر الكوارث البحرية في التاريخ، حيث كان على متنها وقتئذ، وفقًا لتقديرات مختلفة، من 6 إلى 10 آلاف لاجئ وجريح.

يذكر أنه جرت عملية البحث عن السفينة الغارقة بنشاط وبشكل خاص على مدى السنوات العشرين الماضية. وخلال هذه الفترة، قامت وزارة الدفاع الروسية باستكشاف أكثر من 300 كيلومتر مربع من قاع البحر. كذلك شارك فريق من خبراء مركز البحوث تحت الماء التابع للجمعية الجغرافية الروسية في عملية البحث وتحديد هوية السفينة.