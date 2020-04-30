سرب من الطائرات الروسية المقاتلة يستعد للتحليق في ذكرى يوم النصر

ذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، اليوم الخميس، أن سرب من المقاتلات الروسية ستحلق فوق مقاطعة نوفوسيبيرسك خلال الذكرى الـ75 للنصر فى الحرب الوطنية العظمى 1941 - 1945 في يوم 9 مايو.

وقال التقرير: "ستشارك 10 وحدات من المعدات العسكرية للطيران، منها مروحيات من طراز "مي-8" وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز "مي-24"، بالإضافة لمقاتلات من طراز "ميغ-31"

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن الطيارين العسكريين بدؤوا الآن إجراء تدريبات مشتركة، من أهمها مراقبة الارتفاع المحدد وسرعة الطيران، وكذلك الحفاظ على المسافات والفترات الزمنية.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أن الجنود المشاركين في المسيرات العسكرية في نوفوسيبيرسك ويكاتيرينبرغ وسامارا أعيدوا إلى مراكز النشر الدائمة والحجر الصحي بسبب تأجيل المسيرات العسكرية لوقت لاحق.

وأشار بوتين إلى أن جميع الأحداث المخطط لها ستجري، ولكن في وقت لاحق، منها العرض العسكري في الساحة الحمراء ستتم عندما يصبح الوضع الوبائي آمنا.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي: "العرض العسكري 9 أيار/ مايو، يجب بدء التحضير له الآن، في هذه اللحظة. لكن المخاطر المتعلقة بالوباء، والذروة التي لم نتجاوزها بعد، لا تمنحني الحق بإجراء تحضيرات الاحتفال والفعاليات الأخرى".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم رئاسي يقضي بنقل تاريخ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى 3 سبتمبر/أيلول.

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 أيار/ مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من الدول للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.