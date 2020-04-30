بوتين يدعم فكرة أداء أغنية "يوم النصر" من شرفات المنازل في 9 مايو

أيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكرة أداء أغنية "يوم النصر" من شرفات المنازل في 9 مايو، ووعد في التفكير في مشاركته.

وقال المتطوعون من حركة "متطوعي النصر" للرئيس الروسي "أنت تشارك دائما في موكب الفوج الخالد، ادعمنا الآن من فضلك".

وأشار بوتين إلى أنه "سيفعل ذلك بكل سرور". وأضاف "كونوا متأكدين - سأكون معكم روحيا وقلبيا".

ويشار إلى أن الفنان الشعبي فاسيلي لانوفي، قد اقترح الفكرة عبر قناته على "التلغرام" قائلا "أحث جميع شركات التلفزيون والإذاعة في البلاد وجميع محطات الراديو والتلفزيون الرقمي والقنوات على الإنترنت وجميع وسائل الإعلام على جعل هذا اليوم مميزًا، وبعد دقيقة صمت، أداء أغنية يوم النصر المحبوبة من الجميع"، وفق صحيفة "إزفيستيا".

والجدير بالذكر أن حملة "الفوج الخالد" ستقام عبر الانترنت هذا العام بسبب جائحة كورونا، حيث تم إطلاق منصة خاصة لذلك عبر الانترنت، ووفقا للمنظمين، فقد تلقوا أكثر من 150 ألف طلبا للاشتراك بالمسيرة الافتراضية.