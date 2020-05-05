"سو-25" تتدرب على العرض العسكري بمناسبة عيد النصر...فيديو

تتكون أطقم الطائرات فقط من المتخصصين من الدرجة العالية مع مستوى عال من مهارات الطيران والمؤهلات.

قامت أطقم الطائرات الهجومية للمنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم ستافروبول برحلات تدريبية قبل العرض الجوي تكريما ليوم النصر.

أقلعت طائرات سو-25إس إم3 وسو-25أوبي التابعة للقوات الجوية الرابعة والدفاع الجوي. قام الطيارون برحلة طيران تدريبي تجريبية، ستقام صباح 9 مايو آيار في السماء فوق المدن الجنوبية لروسيا.

وتحدث العقيد ألكسندر دفورنيكوف، قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية، عن الاستعدادات للأحداث القادمة.

وقال دفورنيكوف: "ستعقد عروض رحلات الطيران في 9 مايو في 12 مدينة في المنطقة، وكذلك في يريفان في القاعدة الجوية للمنطقة العسكرية الجنوبية في جمهورية أرمينيا. إن رحلات الطائرات متزامنة مع الاحتفالات في الوحدات العسكرية ووضع أكاليل الزهور، وكذلك وافق عليها رؤساء إدارات الكيانات المكونة للاتحاد الروسي والسلطات المحلية".

وقالت الخدمة الصحفية بالمنطقة إنه ستشارك 126 طائرة و 84 مروحية من تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة لسلاح الجو والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية والقاعدة الجوية الروسية في أرمينيا.

سيشهد سكان روستوف على الدون وفولغوغراد وكاسبيسك ونوفوروسيسك وكراسنودار وفلاديكافكاز وستافروبول وسيفاستوبول وكيرتش وغروزني وأستراخان وييسك ويريفان العرض الجوي.