برلين تعلن تسليم معلومات أرشيفية تتعلق بأسرى الحرب السوفييت إلى موسكو

أفادت السفارة الألمانية في موسكو، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا بصدد تسليم أول 20 ألف وثيقة تتعلق بأسرى الحرب السوفييت إلى روسيا، ما قد يقدم فرصة لتوضيح مصيرهم، وإعادة أسمائهم وسيرتهم.

وفي هذا السياق، قالت السفارة الألمانية بموسكو في بيان: "تسليم الوثائق سيمكن من معرفة مصير أسرى الحرب السوفييت، وإعادة أسمائهم وسيرتهم، في وقت لاحق، سيتم تسليم وثائق أخرى، وبسبب العدد الكبير من الجنود والضباط السوفييت الذين تم أسرهم خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى أنه كثيرا ما تم تدوين أكثر من ملف شخصي للشخص الواحد، من المتوقع أن يتطلب إنجاز هذا المشروع إجراء تحقيق في عدة ملايين من الوثائق الشخصية".

يذكر أنه سبق وصرح السفير الألماني في موسكو، أندرياس فون غاير، بأن ألمانيا تعتزم تسليم بيانات شخصية إلى روسيا عن أسرى الحرب السوفييت الذين كانوا في معسكرات الاعتقال الألمانية، ووفقًا للدبلوماسي فإن:

هذا يعطي الفرصة لاتخاذ خطوة أخرى في عملية دراسة مهمة عن مصائر الأشخاص، ويعد أيضًا أساسا لإحياء الذكرى والمصالحة.

وفي عام 2019، اتفق وزيرا خارجية ألمانيا وروسيا على تسليم واستخدام البيانات المتعلقة بمئات الآلاف من أسرى الحرب والمعتقلين السوفييت الذين لقوا مصرعهم في الأسر الألماني وتم التوقيع على اتفاقية ذات صلة في الخريف في برلين.