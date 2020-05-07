تسجيل
12:36 GMT07 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - طاقم الإنزال التابع للرائد موزغويف أثناء معركة في منطقة زمييف، الجبهة الجنوبية الغربية للاتحاد السوفيتي، 30 سبتمبر/ أيلول 1942

    إيجاد حقل نفط وتطوير البنسلين... العلماء السوفييت هم القوى الدفاعية العظمى خلال الحرب

    © Sputnik . Anatoliy Garanin
    أخبار 75 عاما على النصر العظيم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104536/36/1045363602_0:408:2915:2048_1200x675_80_0_0_5a4aba6e4d70a5013783b9c7e1e64307.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/75-victory-news/202005071045370386-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/

    ساعدت أعمال العلماء السوفييت خلال الحرب الوطنية العظمى، الذين عملوا في جميع المجالات العلمية المختلفة، من الرياضيات إلى الطب، على حل عدد كبير من المهام الصعبة للغاية التي احتاجت إليها الجبهة، وبالتالي ساهموا في تقريب النصر.

    كان من بين توجهات عمل العلماء خلال الحرب الوطنية العظمى، حل المشاكل ذات الأهمية الدفاعية، والبحث عن معدات الدفاع وتصميمها، والمساعدة العلمية للصناعة، وتعبئة المواد الخام للبلاد.

    يذكر التاريخ أعمال العالمة زيناييدة ييرمولييفا التي لا تقدر بثمن، فهي الشخص وراء إنقاذ حياة جنود الجيش الأحمر، فقد تمكنت من وقف تفشي الكوليرا وحمى التيفوئيد بين القوات السوفيتية خلال معركة ستالينغراد في عام 1942، كما لعبت دورًا مهمًا في انتصار الجيش الأحمر في تلك المعركة الاستراتيجية.

    تطوير المضاد الحيوي "البنسلين"

    المهمة الأخرى التي وقفت أمام زيناييدة هي إنتاج المضاد الحيوي، البنسلين في البلاد، وقد تمكنت من تنفيذها عام 1943 حيث بدأ الإنتاج الضخم للمضاد الحيوي السوفيتي، "كروستوزين"، ما أدى إلى انخفاض معدل وفيات الجرحى والمرضى بنسبة 80 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل إدخال الدواء الجديد، تمكن الأطباء من تقليل عدد عمليات البتر بمقدار الربع، مما سمح لعدد كبير من الجنود بتجنب الإعاقة والعودة إلى الخدمة.

    وحصل بنسلين العالمة على اعتراف دولي، فقد أثبت أن فعاليته أقوى بمرة ونصف من فعالية البنسلين الإنجليزي الذي تم ابتكاره في ظروف المختبرات المجهزة بكل شيء ضروري.

    القضاء على الألغام النازية وزيادة إنتاج الدبابات

    والأمر الثاني الذي واجهه العلماء هو تحدي الألغام المغناطيسية التي وضعها النازيون عند مخارج القواعد البحرية السوفيتية لتدمير السفن.

    وبفضل أبحاث معهد لينينغراد للفيزياء، تم إنشاء طرق فعالة لحماية السفن في أغسطس/ آب 1941، وحماية الجزء الأكبر من سفن الأسطول السوفيتي. 

    من جهته طور عالم المعادن الشهير أندريه بوشفار، سبيكة خفيفة جديدة، سيلومين الزنك، التي استخدمت لتصنيع محركات المعدات العسكرية.
    ولعب اللحام الكهربائي الجديد دورًا أساسيًا في زيادة عدد الآلات المنتجة. حيث قدم يوجين باتون مساهمة كبيرة في إنشائه. بفضل عمله، ظهرت طريقة اللحام القوسي، مما جعل من الممكن زيادة معدل إنتاج الدبابات بعشرات المرات.

    العثور على حقل نفط

    اضطر العلماء الجيولوجيون للبحث عن مصادر جديدة للطاقة بعدما احتلت ألمانية الفاشية جزءا كبيرا من الأراضي السوفيتية فاقترح الأكاديمي أندريه تروفيميوك مبدأ جديدًا للبحث عن النفط، على عكس النظريات الجيولوجية السائدة في ذلك الوقت. وبفضل هذا تم العثور على حقل نفط في منطقة باشكورستان.

    إنتاج الأكسجين السائل

    وزادت الحاجة إلى إنتاج الأكسجين السائل من الهواء خلال الحرب لصناعة المتفجرات ويرتبط حل هذه المشكلة في المقام الأول باسم الفيزيائي المتميز بيوتر كابيتسا، الذي قاد البحث. وطور تركيب الأكسجين التوربيني في عام 1942.
    تعد قائمة الإنجازات البارزة للعلماء السوفييت خلال سنوات الحرب ضخمة. وأشار رئيس أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، سيرغي فافيلوف، إلى أن إحدى الحسابات الفاشية الخاطئة العديدة التي أدت إلى فشل الحملة ضد الاتحاد السوفيتي كانت الاستخفاف بالعلم السوفيتي من قبل النازيين.

    انظر أيضا:

    علماء روس يكتشفون بكتيريا "تحلل النفط" في القطب الشمالي
    علماء روس يكتشفون مياها تقضي على فيروس "كورونا"
    العلماء الروس يثبتون إمكانية عيش الكائنات الحية الدقيقة على كوكب المريخ والزهرة
    علماء روس يخترعون بديلا لصمام القلب يعمل 20 عاما
    الكلمات الدلالية:
    الحرب الوطنية العظمى
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941- 1945) - القوات السوفيتية في برلين. ربيع عام 1945.
    معركة برلين الأخيرة واستسلامها غير المشروط
    أمريكا تحدد طرقا قد تستخدمها روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة
    أمريكا تحدد طرقا قد تستخدمها روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة
    إنفوجرافيك
    8 تطبيقات ذكية تحول هاتفك إلى عيادة طبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك