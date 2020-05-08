روسيا والصين تؤجلان بحث مشاركة "شي جين بينغ" في احتفالات عيد النصر بموسكو

أعلن السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، اليوم الجمعة أن روسيا والصين لا تبحثان إمكانية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشاركة في العرض العسكري، الذي تم تغيير موعده، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وقال السفير الروسي، في مقابلة مع الصحفيين الروس: "من الصعب هنا بالفعل الربط، لأن زيارة الرئيس الصيني إلى بلدنا كانت مرتبطة بمناسبة الاحتفال بعيد النصر، وكان قد دعي كضيف رئيسي للفعالية في موسكو. كيف سيكون الأمر مستقبلاً، لم نتحدث بعد مع زملائنا الصينيين بهذا الشأن".

وأضاف السفير ردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة الزعيم الصيني لعرض عيد النصر الذي تم تغيير موعده قد نوقشت: "لا، الآن تم سحب هذا الموضوع وتأجيله، ونحن لا نتحدث عنها (الزيارة) بعد لإنها غير ممكنة".

وكان قد أعلن في وقت سابق، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور روسيا للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

غير أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مؤخراً إنه في ظل الظروف الحالية، من المستحيل البدء بالاستعدادات لعرض النصر العسكري، وأصدر تعليمات لقوات الأمن بتأجيل جميع الفعاليات العامة الجماهيرية التي تم التخطيط لها للاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر العظيم.

هذا وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. و بهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.ش