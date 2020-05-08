الكرملين: بوتين هنأ ترامب بذكرى النصر وأكد دور البلدين في تعزيز الاستقرار العالمي

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعث رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى ضد الفاشية.

أصدر الكرملين بيانا قال فيه: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برسالة تهنئة بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أشار بوتين أن روسيا والولايات المتحدة يلعبان دورا طليعيا في مواجهة التحديات العالمية ويمكن للدولتين أن تقدما الكثير للاستقرار الدولي".

وأضاف البيان: "إن روسيا والولايات المتحدة اليوم في طليعة مواجهة التحديات العالمية بناءا على التعاون التاريخي خلال سنوات الحرب، حيث عملا بجهد كبير لتحقيق هذا الانتصار و يمكنهما العمل أكثر لضمان الأمن والاستقرار الدوليين".

وشدد رئيس بوتين على أن روسيا تحتفظ بذكرى النصر في الحرب وممتنة لمساهمة الحلفاء في التحالف المناهض لهتلر ولن تنسى أبدا المساعدة العسكرية الأمريكية للسوفيات في تلك الحقبة.