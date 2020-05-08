تسجيل
13:01 GMT08 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أطفال في معسكر الاعتقال النازي عام 1945

    "لم يكن أحد يعلم أين يأخذون الأطفال"... ذكريات سجين روسي سابق في معسكر الاعتقال النازي

    © Sputnik . Fishman
    أخبار 75 عاما على النصر العظيم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104537/93/1045379366_0:345:2888:1969_1200x675_80_0_0_9d0a5d38140e89222e25d4d6eed08954.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/75-victory-news/202005081045381683-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D8%AE%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A/

    كان بيوتر فيدوروفيتش كاربوخين يبلغ من العمر 4 سنوات عندما تم نقله مع والدته خوفرا ماكسيموفنا كاربوخينا وشقيقته في يوليو/تموز 1943، من مدينة بريانسك الروسية إلى المعسكرات الفاشية.

    وعلى الرغم من عمر بيوتر الصغير طبعت ذكريات أحداث رهيبة في ذاكرته إلى الأبد وقد تحدث عن بعضها.

    الضرب الشديد

    فوج 562 للرماة قي الجيش السوفيتي على أراضي بولندا المحررة من الفاشية، فبراير 1945
    © Sputnik . Vitaliy Saveliev
    تخليد ذكرى ضحايا معسكر اعتقال الأسرى السوفييت في سوسنوفيتسا البولندية
    وكانت النساء ترسل للعمل على محطات السكك الحديدية التي كانت تقع بالقرب من المعسكرات، لتفريغ القطارات وتنظيفها، ويبقى الأطفال في المخيمات. كما عانوا جميعهم من سوء التغذية، لذلك بعد الإفراج عنهم عادوا إلى منازلهم مع حالات الكساح والعشى.

    وفي بعض الأحيان، كانت الأمهات تخرق المحظورات وتجلب لنا شيئا نأكله بعد العمل، ولهذا ضربهن الألمان بوحشية. وقال بيوتر "ما زلت أتذكر كيف تم سحب المترجمة من شعرها، وكيف بدأت بالصراخ".

    وتلقى الأطفال ضربا من النازيين أيضا ويتذكر بيوتر، "أردت سرقة شيء لآكله بسبب الجوع. لكن ضربني الألماني على ظهري بشدة لدرجة أنني طرت على بعد بضعة أمتار. ومن ثم قمت ورحلت. وبعد مرور سنين، في عام 1958، عندما خضعت لتصوير بالأشعة السينية، اتضح أنه لم يكن لدي ثلاث فقرات. ومن المدهش أنني لم أصبح معاقا".

    كوب من الحليب... كيف تعرض الأطفال للتنمر

    ويتذكر بيوتر، أن رئيسة المعسكر كانت امرأة جميلة ترتدي جزمة وتحمل سوط وهي التي بدأت بالتنمر، حيث كانت تحمل كأس حليب وتشير إلي وحين كنت اقترب لآخذ الحليب كانت المرأة تطلق الكلاب علي وبالكاد تمكنت من الهروب منهم دون الحصول على الحليب.

    لم يكن أحد يعلم أين يأخذون الأطفال

    غالبًا ما تم أخذ الأطفال بعيدًا عن المعسكر إلى الأبد، فيمكن للأم أن تعود في المساء من العمل القسري، ولا تجد طفلها.

    وأشار بيوتر، لم يكن أحد يعلم أين يصطحبون الأطفال، ومرة بعثونا مشيا على الأقدام عبر الجبال، وأطلق أحد السجناء شائعة بأننا ذاهبون إلى الإعدام، أتذكر صعوبة كل خطوة، لكن وفي اللحظة الأخيرة حاصرنا الأمريكيون وقبضوا على الألمان، ثم بدؤوا في معانقتنا وإطعام الشوكولاتة للأطفال وركوب الدراجات النارية. 

    انظر أيضا:

    اكتشاف ألبوم صور مصنوع من جلد ضحايا "معسكر الموت" النازي... صور
    بالصور...نائب الرئيس الأمريكي وأسرته في معسكر الاعتقال النازي
    تخليد ذكرى ضحايا معسكر اعتقال الأسرى السوفييت في سوسنوفيتسا البولندية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941- 1945) - القوات السوفيتية في برلين. ربيع عام 1945.
    معركة برلين الأخيرة واستسلامها غير المشروط
    ترامب يحصل على صلاحية بشن ضربة عسكرية ضد إيران
    صلاحية تامة لترامب في استخدام سلطته العسكرية ضد إيران
    إنفوجرافيك
    تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك