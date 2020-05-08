بوتين: لن نبرر محاولات تزوير وتحريف التاريخ الحقيقي للحرب العالمية الثانية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن محاولات بعضهم إعادة كتابة التاريخ وتحميل الاتحاد السوفييتي وألمانيا مسؤولية اندلاع الحرب العالمية الثانية، هو محاولة يائسة لإجبار روسيا على تبرير ذلك وتحميلها المسؤولية.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين في مقابلة على قناة "روسيا -1"، خلال برنامج "موسكو- الكرملين- بوتين"، قال فيها: "إن الرغبة في محاسبة شخص ما ووضع الاتحاد السوفييتي وألمانيا على مستوى واحد أمر متوقع اليوم حتى تشعر روسيا بضرورة تبرير هذا الأمر لكنها محاولات يائسة".

وأضاف بوتين قائلا: "إنهم يحاولون وضع روسيا في وضع محرج أمام الناس الذين يجب أن يشعروا بالذنب".

وفي حديثه عن معركة الدفاع عن لينينغراد، أشار بوتين إلى أنه لولا ذلك لكانت المدينة قد دمرت كما خطط هتلر.

وأضاف قائلا: "لماذا دافعوا بشراسة عن المدينة؟ لأنهم أرادوا البقاء ومن أجل ذلك قاوموا وأرادوا أن يكون لبلدنا مستقبل زاهر لأطفالنا".

وشدد بوتين على أن الروس يجب أن يكونوا ممتنين إلى الأبد لأبطال الحرب الوطنية العظمى، قائلا: "الأجداد وآباؤنا وأمهاتنا نحن ممتنون لهم لحصولنا على هذا النصر التاريخي".