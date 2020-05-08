بريطانيا تكشف عن مضمون "آخر رسالة نازية" في الحرب العالمية الثانية... صورة

كشفت بريطانيا عما أطلقت عليه "الرسالة النازية الأخيرة"، التي أرسلها جندي ألماني قبل أيام من نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتزامن توقيت إظهار الرسالة، التي لم تكن معروفة سابقا، مع ذكرى مرور 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية والنصر على النازية.

ونشرت صحيفة "سكاي نيوز" تفاصيل الرسالة التي اعترضها المقر الرئيسي لعمليات فك الشيفرة في "بلتشلي" أثناء الحرب، والتي أشار فيها ضابط ألماني إلى تقدم قوات الحلفاء.

وبحسب الصحيفة، فقد أرسل ضابط ألماني برتبة ملازم أعطي رمز "كونيكيل"، بلاغا عسكريا بتاريخ 7 مايو/أيار 1945، في تمام الساعة 7:35 صباحا.

To celebrate #VEDay75 @bletchleypark has released the last Nazi message that was intercepted by the codebreakers at Bletchley before they surrendered. The last line of the message read "Closing down for ever - all the best - goodbye" #VEDay pic.twitter.com/iW4jcyfliZ — Miss N (@MissN_2019) May 8, 2020

وجاء في رسالة الضابط الألماني: "دخلت القوات مدينة كوكسهافن (آخر المناطق التي وصلها الحلفاء) في الساعة الثانية ظهرا يوم 6 مايو/أيار.

ونوه الضابط في رسالته إلى أن جميع رسائل الراديو ستتوقف "متمنيا كل التوفيق لزملائه الذين سيرون الرسالة"، وتم الرد على رسالته بعبارة "كل شيء سيغلق"، بحسب الصحيفة.