الرئيس الصيني والروسي يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية

تبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية.

ونقل التلفزيون الصيني قول شي جين بينغ: "اليوم المجتمع الدولي يكافح الوباء (وباء كوفيد-19). وأظهرت الإجراءات الوقاية، تحت قيادتكم، نتائج تدريجية".

وأضاف قائلا: "إن الجانب الصيني واثق تماما من أن روسيا ستتغلب على الوباء في نهاية المطاف".

كما أعرب شي جين بينغ عن استعداد الجانب الصيني لمواصلة تقديم دعم قوي لروسيا.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الصيني لنظيره الروسي إن البلدين يتحملان مهمة خاصة في دعم السلام والأمن العالميين.

ويذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في مختلف دول العالم منذ أن بدأ في كانون الأول/ديسمبر في الصين، إلا أن المعطيات والأرقام في أوروبا تشير إلى تراجع ملحوظ في الأعداد، لذلك أعلنت بعض من الدول الأعضاء عن بدء رفع بعض التدابير المتخذة لمكافحة تفشي الفيروس تدريجيا، لكنها ألزمت المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في وسائل النقل العامة، وعلى التباعد الاجتماعي.